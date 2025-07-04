Девять лет без права передышки: как заработать на квартиру в Латвии

Бездомный житель Латвии может стать хозяином дома или квартиры гораздо быстрее, чем ирландец или люксембуржец.

Согласно данным ОЭСР, в настоящее время в среднем одному домохозяйству в Латвии, чтобы приобрести жильё площадью 100 квадратных метров, необходимо проработать 9 лет, откладывая всю заработанную сумму и полностью отказываясь от любых лишних расходов. Это с учетом, что покупатель жилья все это время получает среднюю по стране зарплату.

Для сравнения: 12 лет назад на покупку такого жилья потребовалось бы 9,6 года, отмечается в обзоре.

В то же время, например, в Финляндии домохозяйству необходимо работать 6,6 года, в Литве — 7,5 года, а в Эстонии — 10,3 года. В Ирландии и Люксембурге этот срок превышает 16 лет.

Все расчёты предполагают, что всё заработанное откладывается на покупку недвижимости без трат на путешествия, рестораны, концерты и другие развлечения.