Девять лет без права передышки: как заработать на квартиру в Латвии

Дата публикации: 04.07.2025
Девять лет без права передышки: как заработать на квартиру в Латвии

Бездомный житель Латвии может стать хозяином дома или квартиры гораздо быстрее, чем ирландец или люксембуржец.

Согласно данным ОЭСР, в настоящее время в среднем одному домохозяйству в Латвии, чтобы приобрести жильё площадью 100 квадратных метров, необходимо проработать 9 лет, откладывая всю заработанную сумму и полностью отказываясь от любых лишних расходов. Это с учетом, что покупатель жилья все это время получает среднюю по стране зарплату.

Для сравнения: 12 лет назад на покупку такого жилья потребовалось бы 9,6 года, отмечается в обзоре.

В то же время, например, в Финляндии домохозяйству необходимо работать 6,6 года, в Литве — 7,5 года, а в Эстонии — 10,3 года. В Ирландии и Люксембурге этот срок превышает 16 лет.

Все расчёты предполагают, что всё заработанное откладывается на покупку недвижимости без трат на путешествия, рестораны, концерты и другие развлечения.

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го июля

    Моя жена с 1970 года по 1979 отработала на заводе крупно панельного домостроения, правда и первой в очереди отстояла почти 3 года. Дело в том, что бывший директор завода, (фамилию называть не буду те, кто работал на заводе в то время, те знают) раздавал квартиры направо и налево разным молодым специалистам, которые тут же увольнялись через 2 - 3 месяца. Но квартиру трёхкомнатную она получила - БЕСПЛАТНО!

    3
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го июля

    Ну давайте считать, медианная зарплата в Латвии, а это значит что выше и ниже этой черты одинаковое количество работающих, что значительно более информативно для нашей страны где один успешный чиновник может в 4-х местах получать по 8к на руки и приятно поднимать показатель средней зарплаты по стране, итак медианная зарплата в Латвии в первом квартале 2025 года 1076 на руки. Если домохозяйство это пара, у них на двоих 2152. Метр квартиры в доме советской постройки стоит в среднем 860 евро, в новостройке 2640 евро. Т.е. 100 метров стоят либо 86000, либо 264000 евро. т.е. чтобы заработать на 100 метров вторички средней паре нужно работать откладывая всю зарплату, 3.33 года, а на 100 в новострое 10.22 года. Это при условии что абсолютно все деньги. Т.е. без еды, без крыши над головой, без одежды, без любых коммунальных и врачебных услуг, без услуг парикмахера и конечно без развлечений и путешествий. Если представить что они хотят жить то умножаем срок на 3, 10 лет копим на вторичку, 30 лет на новострой. Но через эти 10 и 30 лет инфляция, которая, к слову составила, 43% с 2018, съест ваши накопления. Поэтому накопить средней семье нереально, только ипотека.

    21
    2
  • NB
    Nose Bose
    4-го июля

    10 лет латышско-видовского рабства и без еды и ты с квартирой! ооо... литовцы и эстонцы смеются над тобой

    22
    2
  • A
    Aleks
    4-го июля

    Если средняя зарплата 1200 евро на руки,а квадратный метр в новострое стоит больше 2000 евро за метр,надо вообще не пить,не есть,не одеваться и никуда не ходить,чтобы купить 100 КВ .м. и то не уложишься в 10 лет,если нет какой то другой недвижимости,чтобы продать👅А с нуля надо лет 15 как минимум,если доживешь.😀

    29
    3
Видео