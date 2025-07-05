СГД проверяет последнюю декларацию доходов Мартина Гаусса

Бывший председатель правления национальной авиакомпании «airBaltic» Мартин Гаусс ушёл со сцены политико-экономической жизни Латвии. Однако след он оставил неизгладимый, и память о нём ещё долго останется в мыслях латвийского народа. После увольнения он подал последнюю декларацию госдолжностного лица, в которой будет видно, какие компенсации, «золотые парашюты» и выходные пособия он получил или не получил, пишет nra.lv .

Мартин Гаусс подал декларацию как государственное должностное лицо 21 мая 2025 года, завершив исполнение обязанностей председателя правления АО «Air Baltic Corporation» 7 апреля 2025 года. Указанная декларация рассматривается и будет опубликована в установленный законом «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц» срок — в течение трёх месяцев с момента подачи, пояснила представитель службы общественных отношений Службы государственных доходов Кристине Аугсткалне-Яунберзиня. Декларация не публикуется сразу после подачи, так как в течение трёх месяцев могут быть внесены правки или уточнения. Таким образом, ознакомиться с ней можно будет в следующем месяце.

На данный момент о Гауссе известно только то, что он заработал в 2024 году. Согласно декларации госдолжностного лица, за работу в «airBaltic» он получил 838 567 евро и 78 евроцентов, что составляет в среднем 69 880 евро в месяц.

Две моторные лодки, шесть автомобилей

Согласно декларации Гаусса за 2024 год, ему принадлежат недвижимые имущества в Латвии, Германии, Австрии и Италии, две моторные лодки и шесть автомобилей — CANAMQUARD, Tesla, Mercedes GLE, Tesla Y, Audi e-TRON и Fiat. У него также имеются безналичные сбережения в различных финансовых учреждениях Германии и Австрии, доли капитала, приросты инвестиционного портфеля. С 2011 года, когда он начал руководить авиакомпанией, он в общей сложности получил более 10 миллионов евро — больше, чем зарплата президента США.

Тем временем под его руководством авиакомпания постоянно получала государственную поддержку — в неё было вложено более полумиллиарда евро, обязательства на сумму 571 миллион евро были списаны правительством и не будут возвращены.

Удивляет способность Мартина Гаусса пережить несколько правительств и министров сообщения, несмотря на то, что авиакомпания уже давно не может обеспечить положительный финансовый поток.

Не удаётся «протолкнуть» акции

Правительство Эстонии в четверг решило не покупать акции латвийской национальной авиакомпании «airBaltic». Об этом после заседания правительства сообщил министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс.

Министр пояснил, что такое решение принято, поскольку смена руководства в авиакомпании ещё не завершена, а её финансовая ситуация остаётся проблематичной. Соседний министр дипломатичен и отзывается об «airBaltic» осторожно.

В начале этого года суд в Эстонии объявил банкротство национальной авиакомпании «Nordic Aviation Group».

Общий вклад государства в «Nordica» составил 70 миллионов евро. Попытки приватизировать авиакомпанию оказались неудачными, и правительство решило, что не может себе позволить продолжать её поддерживать из государственного бюджета.