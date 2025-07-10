Baltijas balss logotype

А то упадет - железной дороге «для равновесия» выделят 26 млн евро 1 660

Дата публикации: 10.07.2025
А то упадет - железной дороге «для равновесия» выделят 26 млн евро

По информации портала правовых актов, Минсообщения представило на утверждение проект распоряжения, предусматривающий выделение железной дороге «для обеспечения ее финансового равновесия» 26,013 миллионов евро.

Latvijas dzelzceļš (LDz) продолжает нести колоссальные убытки. Из-за санкций и потери российского и белорусского транзита (которые составляли почти 90% всех грузов) некогда высокодоходное предприятие и гордость страны в рекордно короткий срок превратилось в нищего, стоящего с протянутой рукой. Денег толком нет даже на поддержание инфраструктуры пассажирских перевозок, а стоимость активов компании неуклонно падает.

Чтобы свести концы с концами, предприятие сотнями увольняет сотрудников, задерживает социальные выплаты и распродает все, что может. С молотка идут локомотивы, вагоны, железнодорожные станции, машины рельсы, вагонные замедлители, узлы и даже детали подвижного состава. Но, несмотря на эти титанические усилия по оптимизации и экономии всего и вся, оставаться на плаву «железке» позволяют лишь дотации со стороны государства.

Эта помощь дорого обходится госбюджету (за последние пять лет правительство направило на поддержку LDz аж 140 миллионов евро), но без нее — совсем край. Особенно с учетом того, что прогнозы на будущее мрачны, как ночь. Увеличения объемов грузоперевозок не ожидается, и хотя за первые пять месяцев 2025 года LDz удалось сократить финансовый дефицит на семь миллионов евро, закончить год без убытков компании не удастся.

А потери уже колоссальные. Прошлый год компания закончила с убытком в размере 58,86 миллионов евро, который теперь государство частично компенсирует, выделив госпредприятию 26,013 миллиона евро путем перераспределения средств из бюджетного подразделения «Финансирование, подлежащее перераспределению в процессе исполнения ежегодного государственного бюджета» на программу «Государственные программы поддержки и другие меры общегосударственного значения». Это должно стабилизировать финансовую деятельность предприятия в этом году.

Сколько вольют из казны в «Латвийскую железную дорогу» еще -- загадка. Но в том, что новые вливания потребуются, можно не сомневаться. Ведь тенденция по сокращению грузопотоков приобрела не просто хронический, а, похоже, необратимый характер. При этом в самой казне денег не хватает катастрофически. На данный момент дефицит составляет в 2,012 млрд или около 3% от ВВП, при том, что нам требуется увеличивать обороноспособность, выплачивать проценты по внешнему долгу, и так далее, и так далее...

В результате складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, правительство призывает к экономии, чтобы в этом году сократить расходы на 150 миллионов, отнимает у министерств часть денег, намеревается провести сокращение госаппарата. А с другой стороны, дотирует убыточные предприятия, которые для него, как чемодан без ручки: нести тяжело, а выбросить жалко. И не будем забывать, что у государства имеется также хронически убыточный AirBaltic, который с не менее завидным постоянством, чем железная дорога, клянчит средства на вспоможение...

Видео