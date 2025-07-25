Baltijas balss logotype

ПНН для Латвии - балласт, который не дает догнать Литву и Эстонию

Бизнес
Дата публикации: 25.07.2025
Diena.lv
ПНН для Латвии - балласт, который не дает догнать Литву и Эстонию

В Латвии самая высокая ставка подоходного налога с населения, и при этом самый низкий не облагаемый этим налогом минимум в Балтии.

Это показывают данные, опубликованные в блоге партнера БПА "Sorainen" по налогам и таможне Яниса Таукачса. Как ни крути, но в Латвии у любого наемного работника бремя подоходного налога с населения (ПНН) объемнее, чем в соседствующих с нами на севере и юге странах.

Необлагаемый ПНН минимум в 2025 году в Латвии составляет 510 евро для всех, что считается главным достижением осуществленной в прошлом году налоговой реформы, поскольку до этого он был дифференцированным - чем выше зарплата, тем меньше необлагаемый минимум. В то же время необлагаемый ПНН минимум в Эстонии составляет 654 евро, а в Литве даже 750 евро.

Это ли ситуация, повышающая конкурентоспособность работающих в Латвии компаний? Кажется, нет. Понятно, что так повышается конкурентоспособность трудоустроенных в соседних странах: работающее в Литве или Эстонии предприятие, по сути, имеет более высокооплачиваемую и, возможно, поэтому более мотивированную рабочую силу, а работающим в нашей стране предприятиям остается надеяться, что их сотрудники не поедут на заработки к ближайшему соседу, что не придется снова жаловаться на дефицит рабочей силы и решать ее ввозом дешевой рабочей силы.

Всегда ли так было? Совсем недавно в Латвии - и не только в нашей стране - были приняты налоговые изменения, призванные фактически увеличить налоговые поступления в госбюджет. Конечно, для работодателей-предпринимателей самым важным было, есть и будет налоговое бремя на рабочую силу, поскольку изменение ставок потребительского - акцизного - налога на табак и алкоголь на конкурентоспособность предприятий на рынке не влияет, да и ставки взносов государственного социального обязательного страхования не меняются.

Ранее - в прошлом году - в Латвии самая низкая ставка ПНН составляла 20%, а сейчас - 25,5%, что на четверть выше. Правда, 20% применялись к годовому доходу, не превышавшему 20 004 евро, а с 2025 года повышенная ставка уже распространяется на доходы до 105 300 евро в год (8 775 евро в месяц), тогда как получатели еще более высокого дохода должны платить 33% вместо прежних 31%. Все же, кто будет получать доход в размере более 200 000 евро в год, в 2025 году должны будут заплатить еще и дополнительный ПНН в размере 3%.

#налоги #страны
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    26-го июля

    ВЫ КОМУ В УШИ ЭТУ ВОДУ ЛЬЁТЕ..... В латвии с историей успеха!!!!-САМЫЕ ВЫСОКИЕ НАЛОГИ, ПРИЧЁМ НА ВСЁ.!!!!!! ВЫ УНЫЛЫЕ ... ПРОСТО ..... ППЦ....

    15
    1

