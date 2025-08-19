Baltijas balss logotype
Слишком маленькие зарплаты, слишком дорогое топливо. Перевозчики предупреждают о банкротствах

Бизнес
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
Слишком маленькие зарплаты, слишком дорогое топливо. Перевозчики предупреждают о банкротствах

В этом году уже было отменено 100 пассажирских рейсов – перевозчики требуют пересмотра контрактов для спасения отрасли, сообщает передача "900 секунд" (TV3).

Во вторник, 19 августа, в интервью передаче "900 секунд" президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс заявил, что если не будут найдены решения, транспортные компании могут оказаться в состоянии неплатежеспособности. "Если перевозчик обанкротится, то в тот момент не останется никого, кто будет осуществлять перевозки. Сразу найти перевозчика с таким количеством автобусов невозможно", – сказал он.

Отвечая на вопрос о результатах прошедшей 12 августа акции протеста у здания Кабинета министров, в ходе которой от Министерства сообщений требовали действий, Ошениекс отметил, что официального предложения от министерства до сих пор не получено.

"Неофициально есть информация, что что-то делается, но мы хотели бы, чтобы всё решалось быстрее", – добавил он.

На вопрос, отменены ли уже какие-либо рейсы или закрыты маршруты, Ошениекс подчеркнул, что перевозчики стараются не создавать проблем для жителей и по мере возможности обеспечивают рейсы, чтобы люди могли добраться до работы или медицинских учреждений. Однако часть рейсов действительно отменена из-за нехватки водителей.

"Нехватка водителей обусловлена нехваткой средств. А нехватка средств – это следствие заключённых долгосрочных контрактов, по которым невозможно оказывать услуги по таким ценам", – пояснил он.

"Наше предложенное решение – пересмотр этих долгосрочных контрактов. Цены по контракту должны индексироваться не раз в четыре года с начала действия, а гораздо раньше. Мы видим, что уже спустя год после заключения контрактов в прошлом году возникают серьёзные проблемы с их финансовым обеспечением. Мы считаем, что в первую очередь следует пересмотреть условия контрактов, из чего вытекает необходимость дополнительного финансирования."

Оценивая причины кризиса в отрасли, Ошениекс указал на изменившиеся глобальные экономические условия. "Никто из предпринимателей не мог предсказать, что война в Украине затянется, цены на энергоресурсы вырастут, придётся поднимать зарплаты. Государство своими нормативными актами способствовало росту издержек, включая повышение минимальной зарплаты, – сказал он. - В будущем мы уже видим, что в следующем году существенно вырастет цена на дизельное топливо из-за «зелёного курса» и климатических изменений. Перевозчики не могут это спрогнозировать. В настоящий момент сложилась ситуация, когда риски, возложенные на перевозчиков, слишком велики".

Он также рассказал, что при заключении контрактов в 2019 году одно из предложений, в котором предприятие учло все риски, было отклонён, так как цена оказалась выше. "Тогда возникает вопрос – как перевозчику организовать работу, чтобы выиграть конкурс, но цена соответствовала бы той, по которой подписан договор?" – задался риторическим вопросом Ошениекс.

По его словам, самые значительные статьи расходов перевозчиков – это топливо и зарплаты водителям. "Это две самые крупные позиции, есть и другие, которые также подорожали", – отметил он.

"Если говорить о зарплате водителей, заказчик сам определил, что ставка составит 5 евро в час. Уже тогда это не соответствовало средней зарплате в транспортной отрасли. Сейчас ни одному водителю не платят 5 евро в час. Это повышение идёт за счёт самих перевозчиков – чтобы привлечь водителей автобусов", – сказал Ошениекс.

В настоящее время основное требование перевозчиков – повышение минимальной оплаты труда. Чтобы привлечь в отрасль молодых водителей, необходимо существенно поднять зарплату. На вопрос, какова сейчас средняя почасовая ставка водителя, он ответил, что она составляет от 10 до 15 евро в час, но это всё равно меньше, чем у водителей грузовиков.

На вопрос о худшем сценарии в случае отсутствия договорённости с правительством и дополнительного финансирования, Ошениекс заявил, что это приведёт к банкротству транспортных компаний. "Если не будут найдены решения, компании окажутся в состоянии неплатежеспособности, чего мы не хотим допустить. Поэтому и проходят протесты – чтобы привлечь внимание и добиться действий от правительства. Мы сейчас говорим именно о правительстве. Нужно привлечь финансирование в базовый бюджет. Это ещё один аргумент, почему отрасль находится в таком положении. Единственный способ расторгнуть контракт с государством – это банкротство. Если перевозчик обанкротится, не останется никого, кто будет осуществлять перевозки. Найти нового перевозчика с таким количеством автобусов сразу невозможно", – подчеркнул Ошениекс.

Оставить комментарий

(1)
  • ВП
    Вася Пупкин
    20-го августа

    что бы осмыслить ФАКТЫ нужны мысли. мыслят люди словами. сложные ФАКТЫ лучше обдумывать на родном языке. бедный латышский язык - бедное мышление. бедное мышление - убогие решения. убогие решения - повсеместные поражения

    15
    1

Видео