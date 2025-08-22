Разумеется, глупо отрицать, что торговля с Европой у России не то, что сократилась — она обрушилась. По экспорту в шесть раз, а по импорту втрое. Но слушая совершенно ругательные слова, угрозы и обещания кар, можно было бы подумать, что главные российские оппоненты в Европе уже давно порвали все связи с Россией, а вся торговля приходится лишь на евроизгоев, которые продолжают ее поддерживать.

Да, лидером импорта российских товаров в Европе оказалась Венгрия с еще работавшей - до ударов ВСУ - «Дружбой». Однако на пятки ей наступает Франция, которая и без всяких труб получила из России нефтепродуктов на 3,3 миллиарда. Это если не считать по мелочи, которой в общей сложности у французов набирается на 4 миллиарда евро.

На третьем месте идет Словакия с той же трубой, что у Венгрии, но Италия отстает от нее на ничтожный 21 миллион, то есть на 0,6%.

Германия исторически была главным партнером России в Европе. На пике совокупный торговый оборот (туда и обратно) оценивался в 57 миллиардов евро. Сейчас поставки товаров из России на фоне мертвого «Северного потока» упали почти в 30 раз (теперь 10 место среди стран ЕС).

Зато по объемам товаров, уехавших из Европы в Россию, Германия, даже снизив этот показатель в 3,5 раза, остается на первом месте в ЕС. В общей сложности российские покупатели заплатили немцам за их товары 7,6 миллиардов евро. Несмотря на все трудности. Ну и судя по цифрам, по совокупному торговому обороту Германия как была, так и остается главным торговым партнером России в Европе.

Главный экспортный товар Германии для России — лекарства. Однако и прежняя номенклатура промышленного оборудования хотя и резко сократилась, но все же никуда не делась. Кроме них в Россию из Германии едут оптическое оборудование, органическая химия, пластик, косметика и парфюмерия, шоколад и растворимый кофе, одежда, напитки, металлоизделия и электроника. Все на сотни миллионов евро.

Из России в Германию в очень значительном количестве, причем увеличиваясь с каждым годом, едет обогащенный уран-235. Это, кстати, интересно. Ведь официально последние свои АЭС Германия закрыла в 2023 году, но поставки топлива для них из России только растут. Далее по значимости идут удобрения, палладий для местного автопрома и рыбная продукция. А всего номенклатура поставок в обе стороны — сотни типов товаров. Вот так на третий год СВО и спустя 18 пакетов санкций выглядит торговля между Россией и ее главным партнером в Европе.