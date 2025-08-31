Baltijas balss logotype
Население засучило рукава: в жителях Латвии проснулась тяга к труду

Бизнес
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Население засучило рукава: в жителях Латвии проснулась тяга к труду
ФОТО: dreamstime

В Латвии неожиданно резко вырос уровень занятости. Снижается и безработица. Эксперты удивлены и надеются, что это говорит о предстоящем экономическом росте.

Молодежь ушла на работу

Во втором квартале этого года в Латвии было трудоустроено 889 300 жителей в возрасте от 15 до 74 лет, или 64,9%, что на 0,6 процентного пункта больше, чем за тот же период 2024 года.

Уровень занятости мужчин был на 4,7 процентного пункта выше, чем женщин (67,4% и 62,7% соответственно).

Уровень занятости среди молодежи в возрасте 15–24 лет составил 31,9%, что на 2,9 процентного пункта выше показателя за аналогичный период прошлого года. Трудоустроенными были 59 500 молодых людей (во втором квартале 2024 года — 54 600).

Безработица устремилась вниз

Во втором квартале этого года 63 700 жителей в возрасте от 15 до 74 лет были безработными. По сравнению со вторым кварталом 2024 года число безработных сократилось на 2100, или на 3,2%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 5800, или на 8,4%. Уровень безработицы в Латвии составил 6,7%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем годом ранее, и на 0,7 процентного пункта меньше, чем в первом квартале.

Во втором квартале было 21 200 длительных безработных (без работы 12 месяцев и дольше) — на 200 меньше, чем годом ранее, и на 2000 меньше, чем в предыдущем квартале.

Почти треть жителей в возрасте от 15 до 74 лет (417 100 — 30,4%) были экономически неактивными, то есть не были трудоустроены и активно не искали работу. По сравнению с предыдущим кварталом число экономически неактивных жителей сократилось на 18 900, или на 4,3%, а за год — на 7500, или на 1,8%.

Есть мнение

Петерис Страутиньш, экономист:

— Данные изучения рабочей силы за второй квартал обычно выглядят лучше, чем за начало года, однако в этом году улучшение особенно заметное. Столь высокий показатель во втором квартале ранее не фиксировался, он был немного выше лишь в некоторых кварталах второй половины года незадолго до пандемии. Очень быстро растет занятость среди людей в возрасте от 55 до 64 лет. Если двадцать лет назад в этой возрастной группе работала примерно половина, то сейчас уже три четверти.

Демографические тенденции в обозримом будущем, к сожалению, будут неблагоприятными, однако еще есть возможности удержать число занятых на нынешнем уровне. Зарплаты, включая их реальную покупательную способность, становятся все более привлекательными, люди продолжают концентрироваться вокруг центров развития, а инвестиции в промышленность постепенно выравнивают возможности трудоустройства как минимум в масштабах крупных регионов. Рост уровня занятости также поддерживают вложения в здравоохранение и образование.

Экономические показатели Латвии в последние два года систематически разочаровывали. Поэтому с наибольшей осторожностью и сдержанностью осмелюсь предположить, что хорошими окажутся не только цифры рынка труда за второй квартал. Объективно оценивая результаты основных отраслей, кажется, что рост ВВП во втором квартале по сравнению с первым может быть близок к 2%. Это было бы явлением, давно невиданным.

Андрей Мигунов, экономист:

— Данные о зарегистрированной безработице за июль не указывают на дальнейшее ухудшение ситуации, хотя в результатах опросов наблюдается снижение ожиданий занятости. Тем не менее уже имеющаяся рабочая сила остается ценным ресурсом, часть работодателей удерживает его в пределах возможностей, даже если он не используется в полной мере. На субъективную оценку ситуации в опросах могла повлиять неопределенность, вызванная заявлениями о введении торговых тарифов.

Активность работодателей в поиске работников различается по отраслям. Больше всего открытых вакансий во втором квартале было в строительстве и промышленности. Из–за большей экономической активности, направленной на укрепление обороноспособности страны и реализацию крупных строительных проектов, спрос на рабочую силу в некоторых отраслях может оставаться непропорционально высоким и в дальнейшем.

Рынок труда уже поглотил кратковременное увеличение предложения рабочей силы в первом квартале, вызванное выходом неактивных жителей на рынок труда в начале этого года. Однако демографическая ситуация по–прежнему влияет на предложение рабочей силы, которое в долгосрочной перспективе постепенно сокращается из–за уменьшения численности населения и его старения.

Лива Зоргенфрейя, экономист:

— Сокращение числа экономически неактивных жителей указывает на улучшение желания участвовать в рынке труда, и хорошая новость в том, что экономика достаточно сильна, чтобы эти люди действительно смогли найти работу.

Строительство и промышленность в настоящее время демонстрируют хорошие темпы роста. Компании этих отраслей в опросах сообщают о намерении в ближайшие месяцы увеличивать число работников. Между тем в сфере услуг и розничной торговли настроения менее оптимистичные, что скорее всего отражает в целом довольно вялое потребление домашних хозяйств.

Выходя за пределы краткосрочных колебаний, наибольшую радость вызывает не столько сокращение доли безработных, сколько именно более высокий уровень занятости и более широкое участие населения в рынке труда. В Латвии уровень занятости исторически заметно отстает от Эстонии, а с 2019 года — и от Литвы.

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    1-го сентября

    Вы ничего не попутали?... Это приезжие тут воду мутят и наши рабочие места занимают, а местным в принципе и при большом желании, толком и влезть не куда, украинцы, узбеки, таджики и прочие. А работодатели и рады стараться, зачем платить местному 5 евро в час, если какой-нибудь Ашот,Карэн и Микола,втроём за 5 отработают! Страну в какой-то проходной двор превратили! Сейчас грузчиком на склад устроится отбор как в NASA, а этих и без языков и других бумажек принимают, для них бюрократии нету, она только для местных присутствует. Подсобником на стройку за 40 евро в день и то, хрен устроишься, права им подавай, знание 5 языков образование высшее ии тд(это так утрирую, но не далеко от истины) Правда на стройку б.... ь и знания языков, с регибсом общаться или метёлкой и кирпичи по объекту развозить?.. Для местных как была безработица не сильно чтото и изменилось, за то зайди в любую контору, обязательно какая-нибудь Светка с Мариуполя, у тебя в начальниках будет, когда наши повышения годами ждут. Бесит это всё.

    15
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го сентября

    это говорит о предстоящем экономическом росте. -- О каком росте? Просто людям элементарно жрать нечего, детей в школы собрать не на что. Больным старикам и нищим пенсионерам с инвалидами лекарства купить не на что!

    26
    2

