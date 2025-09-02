Семеро с ложкой: чтобы накормить школьников Латвии, создают спецорганизацию из чиновников

В Латвии для координации вопросов школьного питания создадут единый Совет по школьному питанию, сообщило Министерство земледелия.

Правительство во вторник утвердило план действий по совершенствованию системы школьного питания в Латвии на 2025–2027 годы, в том числе предусмотрев создание единого Совета по школьному питанию для координации вопросов, связанных с организацией питания учащихся.

По мнению министерства, сейчас в стране отсутствует «комплексное понимание значимости школьного питания и не используется потенциал местных производителей для укрепления здоровья детей и формирования правильных пищевых привычек».

Заодно дадут заработать местным крестьянам. «На тарелке в латвийских школах должны быть продукты, выращенные здесь, в Латвии — на наших полях и фермах. Поэтому Минземледелия взяло на себя руководство реформой системы школьного питания, чтобы наконец укрепить цепочки поставок и дать возможность местным предпринимателям активно участвовать в питании детей», — заявил министр земледелия Армандс Краузе (СЗК).

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник заявила журналистам, что проект фактически будет служить пилотным для дальнейшего упрощения всей системы государственных закупок, включая муниципальный уровень.

Чтобы оценить эффективность изменений в школьном питании, через три года Минземледелия подготовит информационный доклад о результатах реализации плана.