Семеро с ложкой: чтобы накормить школьников Латвии, создают спецорганизацию из чиновников 2 902

Бизнес
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Семеро с ложкой: чтобы накормить школьников Латвии, создают спецорганизацию из чиновников
ФОТО: LETA

В Латвии для координации вопросов школьного питания создадут единый Совет по школьному питанию, сообщило Министерство земледелия.

Правительство во вторник утвердило план действий по совершенствованию системы школьного питания в Латвии на 2025–2027 годы, в том числе предусмотрев создание единого Совета по школьному питанию для координации вопросов, связанных с организацией питания учащихся.

По мнению министерства, сейчас в стране отсутствует «комплексное понимание значимости школьного питания и не используется потенциал местных производителей для укрепления здоровья детей и формирования правильных пищевых привычек».

Заодно дадут заработать местным крестьянам. «На тарелке в латвийских школах должны быть продукты, выращенные здесь, в Латвии — на наших полях и фермах. Поэтому Минземледелия взяло на себя руководство реформой системы школьного питания, чтобы наконец укрепить цепочки поставок и дать возможность местным предпринимателям активно участвовать в питании детей», — заявил министр земледелия Армандс Краузе (СЗК).

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник заявила журналистам, что проект фактически будет служить пилотным для дальнейшего упрощения всей системы государственных закупок, включая муниципальный уровень.

Чтобы оценить эффективность изменений в школьном питании, через три года Минземледелия подготовит информационный доклад о результатах реализации плана.

#еда #школа
Оставить комментарий

(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    2-го сентября

    Ну наконец-то! Теперь ещё пару агентств по этой теме, наблюдательный совет, комиссия в сейме и дела пойдут на лад. Не у детей, конечно, т.е. у детей но не у всех детей.

    50
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    Жан-Марко Фердыщенко
    3-го сентября

    И ещё обязательно Совет Директоров. Два. Лучше три. Чтобы правильные люди могли там должности всякие занимать. Секретарями всякими возьмём родственниксов из Итьшкиле и Попе. И немедленно запануем. Или закунгуем?

    1
    0

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 22
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 26
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 30
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 53
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 66
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 58
