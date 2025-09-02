Tallink назвал причины, почему не возвращается в Ригу, и при каких условиях изменит решение

Одним из вызовов для возобновления паромного сообщения из Риги является отсутствие функционирующего терминала, заявил агентству LETA директор по коммуникациям эстонского паромного оператора АО Tallink Grupp Меэлис Компус.

Он напомнил, что в последние годы латвийское правительство неоднократно выражало интерес к возобновлению маршрута Рига–Стокгольм и состоялись несколько встреч для обсуждения этой идеи.

«Tallink не забыл о Латвии. Когда закончится война в Украине, экономическая ситуация позволит работать с низким уровнем риска и появится подходящее судно, компания серьёзно рассмотрит возможность возобновления этого маршрута одним паромом», — сказал Компус.

В то же время он подчеркнул, что дополнительной проблемой является отсутствие в Риге действующего терминала, так как прежнее здание было переоборудовано в офисную недвижимость. Поэтому правительству Латвии, Рижской думе и Рижскому порту сначала необходимо создать условия для обеспечения работы паромного сообщения.

«Без этого регулярное движение паромов невозможно. Только после этого можно будет начинать детальные дискуссии о том, на каких условиях и когда маршрут можно будет возобновить», — отметил представитель Tallink.

Министр сообщения Атис Швинка в интервью агентству LETA пояснил, что ещё в 2007 году часть территории была сознательно выведена из состава Рижского порта.

«Это была территория Андрейосты, которая была передана в частные руки и затем использована для других целей. Какое бы решение тогда ни принималось, оно необратимо, и Рижский порт потерял эту территорию. Может ли там когда-нибудь быть паром и терминал? У меня большие сомнения», — сказал министр.

По его словам, нынешние владельцы заинтересованы в получении прибыли для себя, а не в общественной пользе, поэтому необходимо искать другие решения для размещения паромного сообщения. При этом, отметил он, круизный терминал может находиться в центре города.

«Для Риги это большой вызов, но не непреодолимый. Я уверен, что в ближайшее время станет ясно, какой объём финансирования необходим, и можно будет искать пути реализации проекта пассажирского терминала Рижского порта», — заявил министр.

Он подчеркнул, что паромный терминал нужен не только для пассажиров, но и для обслуживания легковых и грузовых автомобилей.

«Это технические вопросы, которые предстоит решить, и они сложны из-за прежних решений. Но я уверен, что это возможно. Tallink к этому готов», — сказал Швинка.

Отвечая на вопрос о возможной необходимости господдержки, министр отметил, что это комплексная задача, включающая также инфраструктуру.

«Конечно, Tallink честно показывает, что готов выполнять перевозки, и я в какой-то мере согласен, что государственный сектор должен участвовать, чтобы это сообщение состоялось. Но до конкретных цифр мы пока не дошли. Сначала нужно чётко определить, хочет ли Латвия и Рига возобновить это сообщение, ведь до сих пор всё ограничивалось словами», — отметил министр.

В Рижском свободном порту агентству LETA сообщили, что порт вместе с Министерством экономики, Министерством сообщения и Рижской думой ведёт переговоры с европейскими паромными компаниями для привлечения долгосрочного партнёра и обеспечения возможности возобновить паромную линию из и в Рижский порт. Одновременно ведутся переговоры с Tallink о восстановлении регулярного движения паромов типа ro-pax (грузопассажирских) из Риги.

В порту добавили, что важным долгосрочным шагом для развития круизного и паромного сообщения станет строительство грузопассажирского терминала в Экспортном порту. Уже начата работа по проекту сноса дамбы ED, чтобы обеспечить обслуживание крупных круизных судов ближе к центру Риги, а также идут переговоры о финансировании и строительстве нового пассажирского терминала.

В порту подчеркнули, что создание современного и удобного для клиентов ro-pax терминала значительно повысит конкурентоспособность Рижского порта в Балтийском регионе как в сегменте круизного и пассажирского обслуживания, так и в сегменте паромного сообщения.

Регулярное паромное сообщение Tallink между Ригой и Стокгольмом было прекращено в начале 2020 года.