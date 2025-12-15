Россия - родина «Слонов»: когда пойдет в производство сверхтяжелый Ил-100

Бизнес
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Будущий гигант выполнен по традиционной схеме, но есть нюансы.

Западные эксперты сомневаются в готовности мощностей авиазаводв в Ульяновске.

Россияне объявили о планах производить новые транспортные самолеты Ил-100 "Слон" и Ил-276 на ульяновском заводе "Авиастар". Но несмотря на громкие заявления, оба проекта не осуществили даже первого полета - один существует лишь в виде предварительных набросков, а другой не готов "в металле" даже спустя более 20 лет после старта разработки, пишет Defense Express.

О новых планах сообщил глава Ульяновской области РФ, отметив, что предприятию требуется масштабное техническое переоснащение. Речь идет о строительстве новых производственных площадок и увеличении штата с 12 до 20 тысяч работников.

Сейчас "Авиастар" сосредоточен на производстве самолетов Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А, однако предприятие уже неоднократно срывало годовые планы поставок. Несмотря на это, завод остается одним из ключевых в российском авиапроме, что и делает его главным кандидатом для новых проектов.

Ил-100 "Слон" задуман как замена Ан-124 "Руслан", который ранее выпускал этот завод. Но пока проект находится лишь на стадии ранних эскизов - говорить о реальном производстве можно разве что в рамках пропаганды.

Еще более показательна история с Ил-276. Его разработка началась в 2001 году в сотрудничестве с Индией, но уже в 2015 году Дели вышло из проекта. Первый полет планировали на 2023-й, а начало эксплуатации - на 2026 год, однако самолет до сих пор не достроен, и неизвестно, существует ли вообще в готовой форме.

Фактически Россия в очередной раз объявляет о намерениях запускать в производство самолеты, которых пока не существует. В то же время расширение "Авиастара" может свидетельствовать о подготовке к увеличению выпуска уже имеющихся моделей - вопрос лишь в том, не придется ли в военных условиях перенаправить ресурсы на другие отрасли.

#авиация #производство #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
