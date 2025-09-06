Отопительный сезон разгонит инфляцию: как появились 12% роста тарифов от Rīgas siltums

С 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года у нас наступают новые отопительные времена. В минувший четверг Комиссия по регулированию общественных услуг (в дальнейшем именуемая Регулятором) приняла решение по тарифам акционерного общества Rīgas siltums (в дальнейшем RS).

Процесс занял более 2 месяцев – свой проект по тарифам поставки тепловой энергии предприятие направило 19 июня. Ваш автор внимательно изучил оригинальные документы, и нашел в них немало занятных обстоятельств.

Регулятор констатировал…

Согласно документу N 71, «проект тарифов рассчитан согласно решению Регулятора от 14 апреля 2010 года N 1/7 «Методика расчета тарифов снабжения теплоэнергией» (в дальнейшем – Методика) и соответствует первой части статьи 19-й и первой части статьи 20-й Закона о регуляторах общественных услуг»…

Здесь необходимо небольшое отступление: речь идет о нормативных актах 15-летней давности, принятых в абсолютно иной экономической реальности. Тогда Латвия, оправляясь от глобального, финансового «дижкебилиса», начинала расправлять плечи и ощущать живительный восстановительный рост. И тогда в нашу страну широким потоком текли как российский газ, так и прочие виды минерального топлива.

Тем не менее в 4-м пункте своего решения, Регулятор берет RS под крыло, и извещает, что компания «представила проект тарифов, в котором в образующие тарифы затраты включены непредусмотренные предыдущим периодом затраты на топливную цену, из-за изменений цены закупаемой теплоэнергии и закупленной и проданной электроэнергии». То есть, для себя RS ничего лишнего не желает, и лишь следует невидимой руке рынка.

«Компонент акцизного налога природного газа»

Это у нас значится, согласно Методике, пунктом 5-м решения – и составляет 0,40 евро/МВтч. Вообще, удивительно, что именно голубое топливо, от коего мы уже привыкли политически отвыкнуть, вдруг вернулось в проблематику столичного тепла. Разве не благословенной, национальной, щепой, отапливаются наши котельные? Кроме того, 12 августа Регулятором было получено дополнительное заявление N N-2025/3395, где RS высказывает «просьбу расширить разрешение самому определять тариф в отношении компонента непредвиденных расходов или доходов, включая две позиции дополнительных расходов – изменения амортизации основных средств и изменения пропорций топлива».

Энергетический закон в части 3-1 статьи 6, предусматривает, между прочим, что «коммерсант энергоснабжения, поставляющий… теплоэнергию пользователям, продает теплоэнергию в необходимом или определенном им количестве по указанным Регулятором тарифам или по тарифам, которые определил соответственно оказывающий услуги в связи с методикой расчета… если получено разрешение Регулятора».

Последний, опираясь на упомянутые нормы Энергетического закона, имеет право «дать на определенный срок разрешение коммерсанту самому указывать тарифы». Причиной тому могут быть, как уже указывалось, изменения топливных цен – а также, если «образовались непредвиденные расходы или затраты». В последние входят: «изменения налогов и пошлин, изменения цен эмиссионных квот, цена закупаемой электроэнергии и цена продаваемой электроэнергии».

Пункт 12 решения Регулятора подтверждает, что «в затраты образующих тариф услуг снабжения теплоэнергией включены затраты природного газа, щепы, древесно-стружечных гранул и дизельного топлива», а также цены продаваемой RS электроэнергии.

Полномочные представители компании RS, между прочим, участвовали в заседании Совета Регулятора (под руководством председателя Алды Озолы) – удаленно. Тем не менее формат совещания позволил «оценить обоснованность проектов тарифов и образующих тарифы затрат». «Заключили, что проект тарифов обоснован и рассчитан таким образом, чтобы погасить затраты АО Rīgas siltums на услуги поставки теплоэнергии».

«Своевременно реагировать на… изменения цен»

Именно такая опция для RS и заложена в новые тарифы – т.е., авансом, чтобы не попасть впросак, «если у коммерсанта в предыдущий календарный год образовались непредвиденные затраты или доходы…»

Однако, с 1 октября 2025 года RS отныне вменяется в обязанность раз в 4 месяца «самому соответственно Методике своевременно оценивать тарифы услуги снабжения теплоэнергией в случае, если фактические цены топлива, закупаемой теплоэнергии ниже, или цены продаваемой электроэнергии выше…» В качестве отправной точки поставлены изменения окончательного тарифа в 1 евро. И тогда RS будет тарифы «своевременно определять… что соответствует экономически обоснованным затратам».

Что вошло в 83 евро и 1 цент

Данная цена за мегаватт-час, которая на 11,9% больше, чем за прошлый период, составлена из:

Производственного тарифа теплоэнергии – 56,7 евро/МВтч;

Тарифа передачи и распределения теплоэнергии – 22,03 евро/МВтч;

Тарифа торговли теплоэнергии – 1,83 евро/МВтч;

Компонента непредвиденных расходов – 2,05 евро/МВтч.

Компании впредь вменили в обязанность «информировать Регулятор о новых заключаемых договорах поставок топлива (или закупаемой теплоэнергии) и поправках в договорах, предоставляя копии, а также предоставляя информацию, обосновывающую хозяйственно выгоднейшие цены топлива или выбор ценового предложения закупаемой теплоэнергии».

Вероятней всего, в ближайшее время новая тарифная политика станет предметом дебатов в столичном самоуправлении. Ведь Рижской Думе принадлежит значительный (49%) пакет капитала RS. Остальные собственники – государство (48,99%), SIA Enerģijas risinājumi, RIX (2%), Latvenergo (0,05%).

Тем не менее политически воздействовать на компанию будет весьма непросто, ибо руководство обществами капитала самоуправления осуществляет не муниципалитет как таковой, а лично исполнительный директор Янис Ланге.

Добавим, что за прежний отопительный сезон, с 1 октября 2024 г. до 31 марта 2025 г., прибыль RS увеличилась на 31,7%, и составила 33,38 млн евро.