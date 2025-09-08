Baltijas balss logotype
Вслед за ростом тарифов на отопление и водоснабжение в Риге может подорожать вывоз мусора

Бизнес
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Вслед за ростом тарифов на отопление и водоснабжение в Риге может подорожать вывоз мусора

Предприятия по вывозу отходов в Риге хотят повысить плату за свои услуги, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В столичное самоуправление поступили заявки от компаний по вывозу отходов, и они в настоящее время рассматриваются. Решение пока не принято, но планируется, что комитет по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы рассмотрит этот вопрос в сентябре.

В самоуправлении пояснили, что плата за вывоз отходов формируется из двух частей. Затраты ООО "Getliņi eko" на переработку несортированных бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы, составляют около 65%, а затраты самих операторов - примерно 35%.

Тарифы на вывоз мусора пересматриваются с учетом инфляции, цен на топливо, налога на природные ресурсы и тарифа переработки "Getliņi eko".

Поданные предприятиями предложения предусматривают повышение тарифа в зависимости от обслуживаемой территории на 0,23-0,32 евро за кубометр, то есть рост составит 0,95%-1,18% без налога на добавленную стоимость.

В то же время с 1 января 2026 года налог за захоронение бытовых отходов планируется в размере 130 евро за тонну вместо нынешних 120 евро, а тариф переработки "Getliņi eko" соответственно составит 173,77 евро за тонну вместо нынешних 167,73 евро. Это приведет к дополнительному росту затрат примерно на 2,1%-2,4% без налога на добавленную стоимость, если не будут найдены компенсирующие решения.

Как сообщал bb.lv, в новом отопительном сезоне в Риге вырастут тарифы на отопление. Кроме того, с 1 декабря вырастут цены на водоснабжение и канализацию.

#рига #тарифы
Оставить комментарий

(4)
  • OLGA ОЛЬГА
    9-го сентября

    В 2022 году вывоз мусора стоил 4-5 евро,счет за сентябрь 2025 года более 10 евро.Многие просто отказываются сортировать мусор!Зачем?Вы обещали,что сортировка мусора уменьшит стоимость вывоза мусора,а по факту за 3 года уже рост более 100%!!!И ещё повышение с Нового года?Сортируйте сами!!!

    12
    2
  • П
    Процион
    8-го сентября

    Кто-нибудь из этого так называемого правительства способен объяснить, по какой причине вообще должны подниматься тарифы? Ни во внутренней Латвийской экономической ситуации, ни во внешних политике фон дер Ляйен ничего не произошло. Так с чего вдруг активизировались все эти монополисты?Правительство способно дать им хоть какой-то укорот? Или правительство способно только перед зеркалом глазки строить и губки красить?

    57
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Процион
    8-го сентября

    Еще в порнокастингах участвовать.

    20
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го сентября

    Скоро вывоз мусора будет стоить больше, чем проживание в квартире. Ау, Шкеле и Ко, вы там не подохренели?! В Италии мусором традиционно занимается мафия. Латвия, судя по тарифам, скоро будет как Италия, только у нас мафия - государственная...

    50
    1
Читать все комментарии

