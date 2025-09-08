Вслед за ростом тарифов на отопление и водоснабжение в Риге может подорожать вывоз мусора

Предприятия по вывозу отходов в Риге хотят повысить плату за свои услуги, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В столичное самоуправление поступили заявки от компаний по вывозу отходов, и они в настоящее время рассматриваются. Решение пока не принято, но планируется, что комитет по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы рассмотрит этот вопрос в сентябре.

В самоуправлении пояснили, что плата за вывоз отходов формируется из двух частей. Затраты ООО "Getliņi eko" на переработку несортированных бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы, составляют около 65%, а затраты самих операторов - примерно 35%.

Тарифы на вывоз мусора пересматриваются с учетом инфляции, цен на топливо, налога на природные ресурсы и тарифа переработки "Getliņi eko".

Поданные предприятиями предложения предусматривают повышение тарифа в зависимости от обслуживаемой территории на 0,23-0,32 евро за кубометр, то есть рост составит 0,95%-1,18% без налога на добавленную стоимость.

В то же время с 1 января 2026 года налог за захоронение бытовых отходов планируется в размере 130 евро за тонну вместо нынешних 120 евро, а тариф переработки "Getliņi eko" соответственно составит 173,77 евро за тонну вместо нынешних 167,73 евро. Это приведет к дополнительному росту затрат примерно на 2,1%-2,4% без налога на добавленную стоимость, если не будут найдены компенсирующие решения.

Как сообщал bb.lv, в новом отопительном сезоне в Риге вырастут тарифы на отопление. Кроме того, с 1 декабря вырастут цены на водоснабжение и канализацию.