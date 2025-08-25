Уже скоро: в Риге резко повысят тарифы на водоснабжение и канализацию

В Комиссию по регулированию общественных услуг подан проект тарифа на услуги водоснабжения и канализации SIA «Rīgas ūdens».

Муниципальное предприятие хочет с 1 декабря 2025 года повысить тарифа на 14,1%, или на 0,33 евро за кубический метр без налога на добавленную стоимость (НДС), говорится в сообщении компании на бирже Nasdaq Riga.

С чем связан приступ жадности? Повышение необходимо для восстановления и поддержания сетей водоснабжения и канализации города, значительная часть которых уже превысила запланированный срок эксплуатации, оправдываются в горводоканале.

В настоящее время установленный в Риге тариф составляет 2,34 евро за кубический метр без НДС, что больше не позволяет покрывать все расходы, отмечается в сообщении компании. Там пожаловались, что на данный момент в Риге 35% канализационных и 29% водопроводных труб превысили срок своей эксплуатации.

С 1 декабря предлагается установить тариф в размере 2,67 евро за кубический метр без НДС. Это на 0,33 евро больше, чем сейчас, и, по оценке компании, приведет к увеличению ежемесячных расходов одной средней семьи в многоквартирном доме примерно на 2,6 евро в месяц. Или 31,2 евро в год.

Оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Компания завершила год с убытками в размере 18,275 млн евро против прибыли годом ранее, следует из опубликованной информации.

«Rīgas ūdens» обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и в ряде пригородов — в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также занимается сбором и очисткой сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижская дума.