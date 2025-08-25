Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уже скоро: в Риге резко повысят тарифы на водоснабжение и канализацию 10 2931

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
Уже скоро: в Риге резко повысят тарифы на водоснабжение и канализацию

В Комиссию по регулированию общественных услуг подан проект тарифа на услуги водоснабжения и канализации SIA «Rīgas ūdens».

Муниципальное предприятие хочет с 1 декабря 2025 года повысить тарифа на 14,1%, или на 0,33 евро за кубический метр без налога на добавленную стоимость (НДС), говорится в сообщении компании на бирже Nasdaq Riga.

С чем связан приступ жадности? Повышение необходимо для восстановления и поддержания сетей водоснабжения и канализации города, значительная часть которых уже превысила запланированный срок эксплуатации, оправдываются в горводоканале.

В настоящее время установленный в Риге тариф составляет 2,34 евро за кубический метр без НДС, что больше не позволяет покрывать все расходы, отмечается в сообщении компании. Там пожаловались, что на данный момент в Риге 35% канализационных и 29% водопроводных труб превысили срок своей эксплуатации.

С 1 декабря предлагается установить тариф в размере 2,67 евро за кубический метр без НДС. Это на 0,33 евро больше, чем сейчас, и, по оценке компании, приведет к увеличению ежемесячных расходов одной средней семьи в многоквартирном доме примерно на 2,6 евро в месяц. Или 31,2 евро в год.

Оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Компания завершила год с убытками в размере 18,275 млн евро против прибыли годом ранее, следует из опубликованной информации.

«Rīgas ūdens» обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и в ряде пригородов — в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также занимается сбором и очисткой сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижская дума.

Читайте нас также:
#рижская дума #вода #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
1
16
1
31

Оставить комментарий

(10)
  • П
    Процион
    26-го августа

    На повышение тарифов на на 14,1% ответим увеличением эмиграции на на 24,1%.

    20
    1
  • ES
    Ella Stroika
    25-го августа

    Бежать, кто ещё может из этого болота. Если нет патриотов среди правящих, то и будущего у страны нет.

    72
    1
  • П
    Процион
    25-го августа

    С какой стати вы скармливаете читателям тарифы и прочие поборы без НДС? Потребители платят полную сумму вместе со всеми налогами. Вот и указывайте эту полную сумму, которую с людей так и так сдерут и спасибо не скажут.

    75
    3
  • ВП
    Вася Пупкин
    25-го августа

    В подвалах Большой хоральной синагоги, нашли убежище 500 евреев-беженцев из Шауляя, которые смогли добраться только до Риги, так как немецкое наступление отрезало путь на восток. В основном это были измученные дорогой женщины, старики и дети. 📷 4-го июля, под вечер, члены «команды безопасности», организованной с приходом фашистов в Ригу, подъехали на автомобилях к синагоге. Они облили стены керосином, обложили паклей, и подожгли. В матерей, пытавшиеся выбросить детей из окон горящего здания, стреляли из автоматов, а в окна стали бросать ручные гранаты. Так мучительно погибли пятьсот литовских евреев. В тот же день в Риге были разгромлены все остальные синагоги. Немцы в этих акциях участия не принимали.

    📷 «Команда безопасности» организовалась всего за несколько дней до этого. Записывались в нее добровольно, в основном, это были старшеклассники и студенты Латвийского университета. А руководил этой бригадой добровольных убийц — Виктор Арайс — 31-летний молодой юрист. 📷 Набиралась она очень просто а работала активно … В тот же день, 4 июля читатели газеты «Тевия» главной латышской газеты оккупационного периода могли ознакомиться с объявлением следующего содержания: «Все национально думающие латыши – «перконкрустовцы», студенты, «айзсарги», офицеры и другие, кто желает принять активное участие в очистке нашей земли от вредных элементов, могут обращаться к руководству команды безопасности по адресу [Валдемара, 19, Как известно желающих оказалось очень не мало, среди них даже были пятнадцатилетние ребята, ставшие карателями… 📷 Что было дальше… мы хорошо знаем. 4 июля стало только началом…С организацией рижского гетто у «команды Арайса» прибавилось работD1. Расстрелы евреев стали регулярными.Они происходили в Бикерниекском лесу, на окраине города. По данным Чрезвычайной комиссии по расследованию нацистских преступлений в Бикерниеках было убито 46 500 человек. Всего в лесу обнаружено по разным данным порядка пятидесяти семи массовых захоронений. 📷 Перед одной из акций в Рижском Гетто. Упущу подробности методов уничтожения. Дрожь по коже проходит. И спазмы душат. Скажу только, что развлекаясь и припевая, бравая команда 8 декабря 1941 г кидала в кузова грузовиков больных еврейских детей из детской больницы с улицы Лудзас, чтобы отвезти на расстрел. 📷 Во время некоторых расстрелов убивали до 2 тысяч человек. Член «команды Арайса» Лиготнис после войны на допросе рассказал, что только с января по март 1943 года в Бикерниекском лесу латышскими полицейскими были расстреляны более 10 тысяч человек. 📷 Кстати, «ребята эти успешно гастролировали», выезжая на карательные акции вне Латвии. Сам Арайс активно участвовал в расстрелах и требовал того же от своих подчиненных. Предполагается, что сто тысяч человек нашли смерть от рук его команды. Сам бывший советский юрист получил звание штурмбаннфюрера SS, и был награжден Крестом боевых заслуг с мечами.

    А потом, а что потом… Потом отступление немцев, умный свежеиспеченный майор SS успел сбежать в Германию, где и надолго скрылся. 📷 Лишь спустя тридцать лет, в 1975 году германские власти, наконец, «нашли» Арайса, который работал наборщиком в типографии Франкфурта. нося фамилию жены. На суде Арайс высказал сожаление, что… «всех расстрелять не удалось, а потому остались живые свидетели». Так как в Германии была отменена смертная казнь, то он получил максимум — пожизненное заключение.

    21
    2
  • A
    Aleks
    25-го августа

    Почему буржуазная Латвия была более экономически развита,чем сегодняшняя ? Здесь была община литваков,которые жили по божьим законам ,а не по законам Дьявола.Ксиати,они выступали и за вступление в СССР,понимая обстановку в мире и понимая,что СССР даст много чего такого,чем сегодняшняя Латвия пользуется до сих пор.И именно литваки все были уничтожены на постсоветском пространстве ..,но но не уничтожены полностью и они ,как понимаю,все помнят,потому что их главный раввин запретил раввинам и членам синагоги все контакты с любавическими хасидами синагоги Хабад США.

    14
    4
  • A
    Aleks
    25-го августа

    Все эти годы пользовались советским наследием и не вопили об этом ,складывая денежки в матрасы,а теперь надо ободрать жителей Латвии,чтобы что то поменять и починить и уехать в Хайфу или Тель Авив.😀 А что касается убитых евреев... то Жириновский говорил так:Убили своих,чтобы потом этим пользоваться . Не наша эта война ..👽

    26
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    25-го августа

    Моя, ныне уже как 42 года покойная мама, своими глазами видела, как на конских подводах хуторяне вывозили еврейское добро из рижского гетто. Подводы съезжались караванами со всей Латвии. Вывозили всё, мебель и одежду с обувью, кухонные принадлежности и посуду.

    25
    1
  • ВП
    Вася Пупкин
    25-го августа

    А ещё основатели фабрики "Лайма" в 1933 году переехали из Латвии а Палестину и основали фабрику шоколада "Элит" Сейчас оборот фабрики 1,4 млрд долларов в год, а кошерный шоколад в два раза дешевле чем шоколад "Лайма" в Латвии. А "Лайма" принадлежит норвежцам и дивиденды уходят в Норвегию. Латыши ни на что не способны. Тупые рабы. Качество Элит и Лайма даже не надо начинать сравнивать и оборот в сто сорок раз больше.

    40
    3
  • ВП
    Вася Пупкин
    25-го августа

    В апреле уехали из Риги в Израиль. В Латвии, да и не только, говорят что здесь все дорого... Коммунальные платежи здесь считают раз в два месяца, так вот за первые два месяца за воду мы заплатили 61 шекель( примерно 15 евро) , в Латвии меньше 50 евро в месяц за воду не получалось. Сравните пустыню и болото! Правда здесь мы не платим за горячую воду ( спасибо солнышку) и за канализацию (очищают и используют для полива) . Может зря тупые хуторяне убили сто тысяч евреев?

    45
    3
  • Е
    Ехидный
    25-го августа

    да кто бы сомневался !!! иначе как платить тысячные зарплаты руководству !!!!

    93
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 234
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 252
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 263
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 515

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 50
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 25
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 28
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 135
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 65
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 50
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 25
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео