Выиграли или проиграли? За азартными жителями Латвии теперь будет присматривать Служба госдоходов

Бизнес
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Выиграли или проиграли? За азартными жителями Латвии теперь будет присматривать Служба госдоходов
ФОТО: LETA

Куда охотно идет трудиться латвийская молодежь? Это Ваш автор наблюдает все рабочие дни, по пути в дорогую редакцию портала bb.lv, когда около 7 утра, по соседству, завершается смена в одном из офисных зданий на улице Бривибас.

Десятки парней и девушек, нарядные, но несколько помято выглядящие, курят на остановке общественного транспорта. Такое впечатление, что только что миновала бурная вечеринка. На самом же деле это крупье виртуального казино, отработавшие ночь перед видеокамерой, раскручивая рулетку.

Игра виртуальная, деньги реальные

С 1 июля 2026 года Инспекцию по надзору за лотереями и азартными играми намереваются присоединить к Службе государственных доходов. И то сказать — последняя обладает всем объемом информации о населении, в том числе, «политически влиятельных лицах», которые даже в неурочный час кофе в зале игровых автоматов выпить не могут. Хотя это порой единственное заведение, которое круглосуточно открыто «на районе».

«Отрасль азартных игр в Латвии в течение последних лет переживает существенные изменения, -- отмечается в документе, подготовленном Министерством финансов, -- Объем деятельности традиционных игровых залов и казино... уменьшается, в свою очередь быстро возрос удельный вес интерактивных азартных игр». Если в 2019 году «наземные» игры имели доход в 252,367 миллиона, то в 2024 они упали до 145,533 миллиона (минус 42%). С другой стороны, онлайновые казино за тот же срок возросли с 54,684 миллиона до 153,911 миллиона (плюс 181%).

СГД в игре

Работа в данной сфере, а также и надзор за оной, стали «технологически сложней, требуют высокого управления рисками кибербезопасности, контроля обмена данными и способности работать с большими объемами цифровой информации». Все это теперь, вместе с автоматизированной системой учета игровых автоматов AKUS, будет контролировать Служба госдоходов. Точно так же, как и наблюдать за юридическими лицами — участниками рынка, среди которых могут быть как государственные общества капитала, так и частные коммерсанты, и даже профсоюзы и религиозные организации!

В деньгах же новые функции пока что новых ассигнований не потребуют. Зато обойдутся в 923 196 евро с 2027 года. Это примерно 0,5% от того объема, который проходит через азартную отрасль в настоящее время. Кстати, в нем еще не подсчитана доля лотерей, чьи билетики приобретаются вполне добропорядочными домохозяйками, даже не осознающими, что они участвуют в азартных играх!

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Anim
    11-го сентября

    История дураков никогда ничему не учит. Сухой закон всегда приводит к "спиртику" на каждом углу. Ограничения азартного бизнеса - к подпольным казино и, в наши дни, - к левым онлайн-казино", которые никакие "службы" (тем более наши тупые чинуши) никак не проконтролируют, ибо невозможно. Не надо им налогов - пусть продолжают брать в долг.

    20
    1
  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Может уже пора подсократить эту контору. ВИД абсолютно, преступная организация в Латвии, не соблюдающая ни каких законов. Рекет в 90-е был более справедлив и были, хотя бы какие то понятия, эти же, полные бесредельщики.

    21
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го сентября

    среди которых могут быть как государственные общества капитала -- Так вот куда могли быть "спущены" деньги российских пенсионеров?

    7
    1
Читать все комментарии

Видео