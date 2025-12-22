Цены на продукты в магазинах Латвии начинают следовать мировым тенденциям, заявил в понедельник в интервью передаче TV3 «900 секунд» президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что в предыдущие годы в Латвии наблюдалась такая тенденция: если в мире цены на продукты росли, то и в Латвии они «шли вслед», но когда в мире происходило снижение, в Латвии цены оставались на прежнем уровне и не опускались.

«Постепенно складывается впечатление, что цены всё же начинают следовать мировым тенденциям — если в мире снижаются, то и у нас начинают снижаться», — сказал Казакс.

В числе прочего он положительно оценил введённую в латвийской розничной торговле корзину низких цен.

Казакс также указал, что Банк Латвии мог бы повлиять на рост цен на продукты только одним способом — повышая процентные ставки, однако в данном случае это был бы неправильный шаг.

«Монетарная политика может бороться с ростом цен только одним способом — повышением процентных ставок, но решать структурные проблемы одной отрасли таким методом и при этом вгонять остальную экономику в рецессию — это было бы неправильное лечение. Поэтому в данном случае монетарная политика не может остановить рост цен на продукты», — заявил Казакс, отметив, что роль Банка Латвии в этом вопросе больше заключается в предоставлении экспертной оценки.

Он также подчеркнул, что в вопросе цен на продукты питания очень важную роль играют сами жители, которые «голосуют своим кошельком», выбирая, какие товары покупать.