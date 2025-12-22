Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цены на продукты в Латвии начинают следовать мировым тенденциям - эксперт 4 6564

Бизнес
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Цены на продукты в Латвии начинают следовать мировым тенденциям - эксперт
ФОТО: Unsplash

Цены на продукты в магазинах Латвии начинают следовать мировым тенденциям, заявил в понедельник в интервью передаче TV3 «900 секунд» президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что в предыдущие годы в Латвии наблюдалась такая тенденция: если в мире цены на продукты росли, то и в Латвии они «шли вслед», но когда в мире происходило снижение, в Латвии цены оставались на прежнем уровне и не опускались.

«Постепенно складывается впечатление, что цены всё же начинают следовать мировым тенденциям — если в мире снижаются, то и у нас начинают снижаться», — сказал Казакс.

В числе прочего он положительно оценил введённую в латвийской розничной торговле корзину низких цен.

Казакс также указал, что Банк Латвии мог бы повлиять на рост цен на продукты только одним способом — повышая процентные ставки, однако в данном случае это был бы неправильный шаг.

«Монетарная политика может бороться с ростом цен только одним способом — повышением процентных ставок, но решать структурные проблемы одной отрасли таким методом и при этом вгонять остальную экономику в рецессию — это было бы неправильное лечение. Поэтому в данном случае монетарная политика не может остановить рост цен на продукты», — заявил Казакс, отметив, что роль Банка Латвии в этом вопросе больше заключается в предоставлении экспертной оценки.

Он также подчеркнул, что в вопросе цен на продукты питания очень важную роль играют сами жители, которые «голосуют своим кошельком», выбирая, какие товары покупать.

Читайте нас также:
#цены #банк Латвии #Латвия #инфляция #продукты #розничная торговля #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
2
4
2
3

Оставить комментарий

(4)
  • EM
    Evgen Mel
    23-го декабря

    Хотелось бы отметить уровень зарплат ) и если пишите что-то радостное, то не сравнивайте нас с остальным миром ) звучит как-то нелепо

    14
    0
  • Д
    Дед
    23-го декабря

    Тенденции совпали. В Латвии все время росли, а Европе, только сейчас стали расти. В Европе конкуренция остановит рост, В Латвии остановить не чему, и рост продолжится.

    22
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го декабря

    Експерт..Я знаю цены в эуропе...некоторые у вас уже и привышают Среднеэуропэйские))))))))Ты вот эту воду,кому в уши льёшь!!!!??? Бабулям на скамейке!!!!))))) СКАЖИ ЕКСПЁРТ,А ЧТО С З/П У ВАС))))))))))ПОРЯДОК ЦИФР Я ЗНАЮ,ХОЧУ ОТ ВАС УСЛЫШАТЬ... ТАК КОГДА ПОЛУЧКИ ДО МИРОВЫХ УРОВНЕЙ ДОВЕДЁТЕ....???????А ТО Я СМОТРЮ,ВАМ ТАААК ХОЧЕТСЯ,ЕЩЁ 90 ЯРДОВ ВЫКИНУТЬ В НИКУДА-ИЗВЕНИ-ЗНАЕМ МЫ КУДА!!!!!! ЗЕЛЕ,ТАМ ВЫ ИХ ПОПИЛИТЕ!!! НЕ ПОЭТОМУ ЛИ-ВЫ РТЫ И СЕБЕ И ВСЕМ ПОЗАКРЫВАЛИ О КОРРУПЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ШЕСТЁРОК.....!!!!! ВАС ВСЕХ ПОЖИЗНЕННО УСАДИТЬ НАДОБНО....ЛЕТ ТАК НА 10 000....!!!!!

    29
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Iljuha Oblomоv
    23-го декабря

    Кому ты тут вопросы задаёшь? Ему? Так его тут нет и он тебе не ответит. Шуруй ему в акки в соцсетях и там кукаречь вопрошающе. И завязывай капсить. Это признак клинического долбо@ба.

    8
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На уютных брюссельских улочках. Иконка видео
Изображение к статье: Бюджет России в зоне риска в случае перехода венесуэльских нефтяных месторождений под контроль США
Изображение к статье: Ядерная энергетика жизненно важна для Анкары. Иконка видео
Изображение к статье: Токийские небоскребы на фоне величественной горы Фудзи. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Запрещено стричь и брить: брадобреи уходят в подполье
В мире
Изображение к статье: Сборная Чехии в полуфинальном матче с 10 голами выбила из борьбы за золото команду Канады
Спорт
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео