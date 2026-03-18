Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Только Путина не хватает: во Франции в борьбе за власть сошлись Сука, Гиттлер и Зелинский 3 1402

Дата публикации: 18.03.2026
Во французском городке во втором туре местных выборов сойдутся претенденты с необычными для Франции фамилиями, сообщает Би-Би-Си.

По его информации, действующий мэр Арси-сюр-Об Шарль Гиттлер, возглавляющий правоцентристский список, соперничает с таможенником Антуаном Рено-Зелинским из ультраправого движения "Патриоты" и уже выбывшей претенденткой Анни Сука.

«Это полное безумие. Всю мою жизнь по моей фамилии время от времени шутили. Иногда люди рисовали усы на моих предвыборных плакатах. Это никогда не имело большого значения. Но сейчас это вышло из-под контроля. Я видел статьи в интернете, где говорилось, что "37% жителей Арси - гитлеровцы!". Моя жена в слезах», – заявил мэр.

В первом туре Гиттлер лидировал с небольшим отрывом.

Как сообщает Би-Би-Си, соцсети заполонили шутки о "битве Гитлера с Зеленским", что вызвало волну нежелательного внимания к городку.

Сам мэр жалуется, что люди обсуждают только фамилии, а не политику города.

#выборы #Франция #интернет #соцсети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео