Во французском городке во втором туре местных выборов сойдутся претенденты с необычными для Франции фамилиями, сообщает Би-Би-Си.

По его информации, действующий мэр Арси-сюр-Об Шарль Гиттлер, возглавляющий правоцентристский список, соперничает с таможенником Антуаном Рено-Зелинским из ультраправого движения "Патриоты" и уже выбывшей претенденткой Анни Сука.

«Это полное безумие. Всю мою жизнь по моей фамилии время от времени шутили. Иногда люди рисовали усы на моих предвыборных плакатах. Это никогда не имело большого значения. Но сейчас это вышло из-под контроля. Я видел статьи в интернете, где говорилось, что "37% жителей Арси - гитлеровцы!". Моя жена в слезах», – заявил мэр.

В первом туре Гиттлер лидировал с небольшим отрывом.

Как сообщает Би-Би-Си, соцсети заполонили шутки о "битве Гитлера с Зеленским", что вызвало волну нежелательного внимания к городку.

Сам мэр жалуется, что люди обсуждают только фамилии, а не политику города.