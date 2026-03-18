Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что запланированный налог на сверхприбыль для торговцев топливом будет "впечатляющим", однако пока преждевременно называть его конкретный размер.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсом, она подчеркнула, что без такого инструмента конечный потребитель может не получить ожидаемого эффекта.

По ее словам, недопустима ситуация, при которой государство, снижая акциз на топливо, фактически предоставляет дополнительную выгоду торговцу, но потребитель этого не ощущает.

Премьер-министр отметила, что в настоящее время обсуждается размер налога, чтобы он был справедливым и соразмерным. Она также пояснила, что планируемые механизмы вводятся на короткий срок.

Как сообщалось, во вторник правительство концептуально договорилось о возможных решениях по стабилизации цен на топливо, предусматривающих льготы по акцизному налогу и механизм контроля за сверхприбылью.

Решение о конкретных нормативных актах планируется принять на следующем заседании правительства.