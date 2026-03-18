Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Налог на жадность» - Силиня обещает налог на сверхприбыль для торговцев горючим 2 476

Дата публикации: 18.03.2026
LETA
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что запланированный налог на сверхприбыль для торговцев топливом будет "впечатляющим", однако пока преждевременно называть его конкретный размер.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсом, она подчеркнула, что без такого инструмента конечный потребитель может не получить ожидаемого эффекта.

По ее словам, недопустима ситуация, при которой государство, снижая акциз на топливо, фактически предоставляет дополнительную выгоду торговцу, но потребитель этого не ощущает.

Премьер-министр отметила, что в настоящее время обсуждается размер налога, чтобы он был справедливым и соразмерным. Она также пояснила, что планируемые механизмы вводятся на короткий срок.

Как сообщалось, во вторник правительство концептуально договорилось о возможных решениях по стабилизации цен на топливо, предусматривающих льготы по акцизному налогу и механизм контроля за сверхприбылью.

Решение о конкретных нормативных актах планируется принять на следующем заседании правительства.

Читайте нас также:
#налоги #Латвия #топливо #экономика #Эвика Силиня #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео