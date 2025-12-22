Baltijas balss logotype
Латвийские компании хотят больше привлекать искусственный интеллект

Бизнес
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские компании хотят больше привлекать искусственный интеллект

За три года с тех пор, как модели искусственного интеллекта (ИИ) стали доступны широкой публике, они успели занять важное место в повседневной работе компаний.

В исследовании «Цифровой портрет руководителя 2025» выяснилось, что до сих пор наиболее широко использовались текстовые генераторы, но пожелания бизнес-пользователей гораздо амбициознее. Компании хотели бы доверить ИИ гораздо больше ответственных задач, включая планирование загрузки персонала и подготовку официальных документов.

Результаты опроса латвийских компаний показывают, что наибольший интерес вызывает привлечение ИИ к работе отдела человеческих ресурсов. 46,2% всех респондентов хотели бы доверить инструментам ИИ планирование загрузки сотрудников и составление рабочих графиков. Среди руководителей высшего и среднего звена это желание еще сильнее - 49% опрошенных рассматривают такую возможность.

Учитывая, что планирование в значительной степени является математической задачей, инструменты ИИ справились бы с ней очень хорошо, равномерно распределяя рабочую нагрузку и планируя достаточно продолжительные периоды отдыха.

Второе по популярности желание - доверить ИИ обязанности помощника юриста или делопроизводителя. В настоящее время генеративные чат-боты интенсивно используются для составления электронных писем и заявлений, но предприниматели хотят полагаться на них также при подготовке различных договоров, приказов и других документов делопроизводства. Если бы в бизнес-среде была уверенность, что ИИ не допустит ошибок, то такими услугами специалистов охотно воспользовались бы 42,8% всех опрошенных. И в этом вопросе интерес руководителей к ИИ сильнее, чем у работников. В первой группе виртуальных помощников в своей команде хотели бы видеть 48% респондентов, среди работников - 37,1%.

Относительно большой интерес также вызывает привлечение ИИ к ведению социальных сетей и подготовке маркетинговых материалов. Эти работы умным цифровым инструментам планируют доверить 37,2% опрошенных, в то время как 31,7% в будущем передали бы ИИ бухгалтерию, а 30,3% - обслуживание клиентов.

Меньше доверяют способности ИИ справляться с продвижением и активными продажами. В этой сфере на чат-боты положились бы только 20,7% компаний, а в производственных вопросах еще меньше. Только 13,1% компаний планируют в обозримом будущем допустить ИИ к управлению производственным оборудованием и логистической сетью.

«Ближайшие несколько лет более четко обозначат роль ИИ в предпринимательской деятельности: цифровые инструменты превратятся из индивидуальных помощников, используемых отдельными работниками для выполнения специфических задач, в реальных коллег с четко определенным описанием работы», — заключает Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro, проводившей исследование.

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2025» было проведено осенью 2025 года и в нем приняли участие 145 руководителей, заведующих отделами и сотрудников латвийских компаний.

#Латвия #искусственный интеллект #технологии #компании
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го декабря

    Ну это можно понять, резерв дураков на хуторах закончился?

    3
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го декабря

    Ну это можно понять, резерв дураков на хуторов закончился?

    2
    2

