Три миллиарда инвестиций: электростанцию на Андрейсале превратят в бизнес- и гастрономический центр

Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Три миллиарда инвестиций: электростанцию на Андрейсале превратят в бизнес- и гастрономический центр
ФОТО: пресс-фото

Департамент градостроительного развития Рижского самоуправления выдал разрешение на начало реконструкции исторической рижской электростанции на Андрейсале, которая после обновления под брендом "The Powerhouse" станет центром предпринимательства и отдыха в рамках проекта "Riga Waterfront", сообщили агентству LETA разработчики проекта – компания "Eagle Hills Properties".

Согласно проекту, планируется восстановить историческое здание, обустроив в нём общественно доступные внутренние и внешние пространства, а также благоустроить прилегающую территорию. Завершение строительных работ намечено к 2028 году.

Разработчики сообщили агентству LETA, что в настоящее время не могут назвать объём инвестиций в строительство отдельных зданий "Riga Waterfront", так как всё ещё продолжается заключение договоров с подрядчиками. Общий объём инвестиций в проект "Riga Waterfront" превысит три миллиарда евро.

Здание "The Powerhouse" задумано как центр развития проекта "Riga Waterfront", в котором будет создан многофункциональный центр предпринимательства, торговли, гастрономии и отдыха в историческом здании рижской электростанции. В процессе восстановления особое внимание уделяется сохранению аутентичных исторических элементов, чтобы здание сохранило свою культурно-историческую ценность.

Архитектурную команду по восстановлению электростанции возглавляет Фрицис Вилнис.

Как уже сообщало агентство LETA, предприниматель из Объединённых Арабских Эмиратов и глава компании "Eagle Hills Properties" Мохаммед Али Алаббар планирует в рамках проекта "Riga Waterfront" создать жилую среду для 30 000 человек.

Основатель и председатель правления "Eagle Hills Properties" Алаббар отмечает, что цель проекта "Riga Waterfront" – "развить и оживить Латвию и её столицу Ригу, позиционируя её как новый центр Европы".

С общим запланированным объёмом инвестиций в три миллиарда евро обновлённая прибрежная зона, протянувшаяся на пять километров вдоль берега Даугавы, будет создана с целью преобразовать территорию Андрейсалы в новый центр. Проект задуман как новый и значимый градостроительный узел Риги, объединяющий жилые дома, зелёные зоны и прямой доступ к воде.

В рамках проекта планируется, что более 30 000 жителей будут проживать примерно в 8000 жилых единицах. Также предусмотрено строительство гостиниц с более чем 1000 предложениями в сфере гостеприимства — ледовыми аренами, современным круизным терминалом, крупным торговым центром и общественными площадями. Согласно проекту, территория старой электростанции превратится в торгово-гастрономический центр.

Представители "Eagle Hills Properties" отмечают, что инвестиции в развитие проекта открывают возможность получить место жительства в Риге, а начиная с вложений от 250 000 евро, можно получить преимущества в рамках программ резиденции Европейского союза.

#инвестиции #торговый центр #реконструкция
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го декабря

    Уникальные ......анафты.....Нечего мне уже сказать.Как не ришение,так полный здец.....Как сказал один ну очень богатый человек!!! Из ничего,ничего и не будет... Жить в долг-это конечно классно...))))))))))))Но берёшь чужие,а отдавать придётся свои....)))))))Это о вас....

    7
    2
  • Д
    Дед
    22-го декабря

    Ну, если не за госбюджет, то тремя руками "ЗА". Электростанцию жалко, ну, да хрен с ней, нам бы с ГЭСами разобраться. Латвийская государственная корова молока не дает!

    18
    4

