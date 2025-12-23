Экономика растёт, потому что она растёт

Экономист банка «Luminor» Петерис Страутиньш сообщил, что в 2026 году ВВП вырастет примерно на 3%.

«Ряд факторов сейчас указывает на то, что рост скорее ускорится, чем замедлится», — отметил он.

В частности, он указал на значительное улучшение показателей экспортных отраслей в 2025 году. Это касается широкого спектра как товаров, так и услуг — различных подотраслей обрабатывающей промышленности, а также экспорта услуг: туризма, бизнес-услуг, IT, авиации. Доходы от транзита — железной дороги и портов — продолжают сокращаться, но их доля слишком мала, чтобы существенно повлиять на макроэкономическую ситуацию.

По словам Страутиньша, благоприятные тенденции в экспорте могут продолжиться во многом благодаря инвестициям. Также помогает экспансивная фискальная и монетарная политика, стимулирующая основные рынки сбыта Латвии.

Он отметил, что прогноз для внутреннего рынка также позитивный, и постепенно формируется процесс, который он иронично называет «экономика растёт, потому что она растёт»: растущий оптимизм потребителей, рост цен на жильё, активизация кредитования способствуют росту оборота компаний, который, в свою очередь, стимулирует рост зарплат и поддерживает потребительское настроение. По его словам, это самоподдерживающийся процесс, хотя и не вечный.

Также он указал на благоприятный инвестиционный прогноз, поскольку ближайшие два года — это пик положительного влияния фондов ЕС.

«Ожидаю, что в следующем году основные отрасли покажут довольно ровные результаты — без ярких звёзд, но и без провалов. Исключением могут быть сферы, зависящие от природных условий — как в этом году сельское и лесное хозяйство. Вероятно, обрабатывающая промышленность и коммерческие услуги будут расти быстрее среднего, но сильных контрастов я не ожидаю», — отметил Страутиньш.

Экономика продолжит восстанавливаться

Главный экономист «Swedbank» Лива Зоргенфрейя прогнозирует, что после более чем двух лет стагнации или даже лёгкой рецессии 2025 год стал годом постепенного роста, и «Swedbank» ожидает продолжения восстановления экономики в 2026 году с ростом ВВП на 2,3%.

По её словам, во второй половине 2025 года начал восстанавливаться частный потребительский спрос, и ожидается, что расходы домохозяйств будут и дальше поддерживать экономику. Это обусловлено ростом покупательной способности. Зарплаты будут расти чуть медленнее, чем в 2025 году, но инфляция также снизится до 3%, а рынок труда останется устойчивым, уровень безработицы — сократится.

«Потребительские настроения улучшились и уже превысили долгосрочное среднее значение. Если не произойдёт негативных шоков, например, геополитических, оптимизм потребителей может сохраниться, что внушает надежду на рост в розничной торговле, общественном питании и других секторах, ориентированных на потребление», — сказала Зоргенфрейя.

Она добавила, что период резкого снижения процентных ставок Европейского центрального банка завершён, а повышения ставок в 2026 году не ожидается. Следовательно, важная для заёмщиков ставка EURIBOR, скорее всего, останется на уровне, существенно ниже, чем год назад, что будет способствовать росту кредитования, пусть и более умеренному, чем в 2025 году. Это поддержит инвестиции как домохозяйств, так и предприятий.

Государственный сектор, по её словам, также продолжит поддерживать экономику в 2026 году: дефицит бюджета вырастет, увеличатся и государственные расходы, и инвестиции. Запланированы вложения в оборону, строительство железной дороги «Rail Baltica», а также реализация проектов Фонда восстановления до конца лета 2026 года, что обеспечит рост в строительстве.

Однако, по словам Зоргенфрейи, одной из самых больших неопределённостей остаются экспортные возможности. С одной стороны, экспортные заказы растут, особенно в обрабатывающей промышленности, а в странах-партнёрах Латвии ожидается ускорение роста. С другой стороны, эффект новых тарифов на экспорт Латвии и ЕС ещё не проявился в полной мере, уровень неопределённости остаётся высоким, а риски, связанные с мировой торговлей и геополитикой, сохраняются. Поэтому после сильного роста в 2025 году рост обрабатывающей промышленности, скорее всего, замедлится.

Негативное влияние тарифного шока оказалось меньше, чем ожидалось

Макроэкономический эксперт «SEB bankas» Дайнис Гашпуйтис прогнозирует рост ВВП Латвии в 2026 году на 1,9%, но не исключает более высоких темпов.

Он отметил, что прогнозы роста в еврозоне на 2026 год умеренно улучшились, поскольку негативное влияние тарифного шока оказалось меньше, чем ожидалось. Тем не менее, полностью списывать его влияние нельзя. Также неопределённость сохраняют непредсказуемая политика Дональда Трампа и война в Украине.

По его словам, в странах Балтии темпы роста различаются: в Литве рост был сильнее, чем в Эстонии и Латвии, благодаря более высокому внутреннему спросу и экспорту услуг. Однако экономики Латвии и Эстонии восстанавливаются, и в 2026 году темпы роста между балтийскими странами должны выровняться.

Гашпуйтис указал, что данные за третий квартал 2025 года подтвердили признаки устойчивого роста. Основным двигателем стала активизация инвестиционного цикла, особенно в строительстве. В экономику активно поступают средства фондов ЕС, объёмы кредитования растут, что свидетельствует о возвращении склонности к риску. Поддержку окажет также рост экспорта, особенно услуг. Восстановление обрабатывающей промышленности указывает на умеренные перспективы роста экспорта товаров. Важно, что во второй половине года активизировалось частное потребление.

«Благодаря росту покупательной способности и более стабильной уверенности, в ближайшие два года частное потребление станет важным фактором роста. Однако решающим станет взгляд домохозяйств на будущее, который влияет на потребительские привычки. Дополнительный стимул экономике по-прежнему будет обеспечивать государственный сектор», — отметил он.

Гашпуйтис подчеркнул, что внешнеэкономические и геополитические риски по-прежнему сдерживают ожидания. Несмотря на то что в 2025 году рост, вероятно, превысит прогноз в 1,5% и может обогнать и прогноз на 2026 год (1,9%), он не спешит его корректировать.

«2026 год обещает быть более уверенным с точки зрения роста, и во многих отраслях скрыт значительный потенциал, который ждёт подходящих условий, чтобы реализоваться. Однако реализовать этот потенциал будет мешать внешняя неопределённость, особенно в международной торговле и вокруг Украины, а также внутренние решения — например, о демонтаже железной дороги в сторону России, налоговая политика и прочее. Внешняя среда также определит акценты предвыборной кампании, в том числе экономические приоритеты, от которых зависит будущее развитие страны», — сказал Гашпуйтис.

Как уже сообщалось, за девять месяцев этого года ВВП Латвии вырос на 1,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.