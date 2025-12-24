В этом году можно было наблюдать положительное влияние увеличивающегося объёма возобновляемых энергетических ресурсов (ВЭР) на цены электроэнергии — летом цена на электроэнергию на бирже часто была отрицательной, сообщил агентству LETA председатель правления оператора системы распределения электроэнергии АО «Sadales tīkls» Сандис Янсонс.

По его словам, в этом году, как и в прошлом, «Sadales tīkls» продолжал целенаправленные инвестиции в электросеть и увеличение мощностей ВЭР, реализуя не только ежегодные капитальные проекты, но и используя средства Европейского фонда восстановления.

Янсонс указал, что устойчивость сети растёт, а в Латвии сохраняется самое высокое качество электроснабжения в Балтии. Как амбициозные цели электрификации и растущие потребности клиентов, так и геополитические вызовы указывают на необходимость дальнейших инвестиций в инфраструктуру. Об этом говорит и новый план Европейской комиссии, предусматривающий срочную и централизованную модернизацию электросетей по всей Европе.

С привлечением средств ЕС в этом году продолжались работы по реконструкции линий электропередач, замене трансформаторов в разных регионах Латвии, внедрению интеллектуальных решений и другим улучшениям. Среди наиболее ресурсозатратных проектов — строительство и реконструкция трансформаторных подстанций 110/20 киловольт (кВ). Так, при поддержке финансирования ЕС реконструирована подстанция в Валдемарпилсе и начаты работы по строительству новой подстанции в Лаункалне, завершить которые планируется к середине 2026 года.

Это значительно улучшит доступность мощностей и качество электроснабжения в соответствующих регионах.

«Одна подстанция 110/20 кВ требует вложений в миллионы евро, поэтому важно, что мы можем реализовывать такие проекты за счёт внешнего финансирования», — отметил Янсонс.

Он добавил, что как инвестиции «Sadales tīkls», так и средства ЕС позволяют увеличивать долю изолированной, устойчивой к погодным условиям электросети, которая уже приближается к 70%.

Важную роль в повышении качества электроснабжения играет очистка трасс электролиний от потенциально опасных деревьев и веток — за девять месяцев 2025 года было расчищено более 4200 километров трасс. Все эти улучшения уже отражаются в показателях качества — за девять месяцев этого года средняя продолжительность перерыва в подаче электроэнергии на одного потребителя (SAIDI) сократилась до 101 минуты, что на 42% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Также в этом году стихия щадила электросети — серьёзных природных явлений было меньше. Сеть становится устойчивее, и погодные условия, которые ранее были серьёзным вызовом (например, гололёд), теперь оказывают значительно меньшее влияние.

Янсонс отметил, что в этом году компания сделала шаг вперёд в расширении технологических компетенций — на основе опыта в цифровизации услуг была разработана комбинация технологий, позволяющая автоматически и дистанционно считывать показания счётчиков воды. Предложение «Sadales tīkls» было выбрано в открытом конкурсе на цифровизацию счётчиков воды ООО «Rīgas ūdens», и сейчас более 1000 вводных счётчиков воды в многоквартирных и частных домах оснащены устройствами дистанционного считывания.

«Мы постоянно ищем пути развития, повышения эффективности процессов и диверсификации доходной базы. 2025 год запомнится и как год первого шага на экспортные рынки», — сказал Янсонс, пояснив, что осенью этого года реализован пилотный проект по поставке деревянных опор, произведённых «Sadales tīkls», оператору электросетей Эстонии — компании «Elektrilevi».

Интерес к опорам компании проявили и другие партнёры в Европе, поэтому планируется продолжать развитие экспорта.

В этом году «Sadales tīkls» также исполняет роль координатора инициативы Государственных инновационных госпредприятий (VIKI). Для укрепления конкурентоспособности госкомпаний, развития экспорта и снижения бюрократической нагрузки в сфере закупок были поданы предложения о внесении изменений в нормативные акты. Одно из ключевых — дополнить Закон о структуре госуправления критериями, которые, с соблюдением принципов добросовестной конкуренции, дали бы госпредприятиям большую свободу действий в развитии новых направлений, экспорта и инноваций. Второй блок предложений связан с повышением эффективности публичных закупок.

Оценивая достижения 2025 года в энергетике в целом, Янсонс прежде всего отметил укрепление энергетической независимости — успешно завершена синхронизация с объединённой энергосистемой Европы, разорвав последние связи с Россией и Беларусью. Кроме того, Министерство климата и энергетики проделало большую работу над новой энергетической стратегией Латвии, определив приоритетные направления развития.

«Игрокам отрасли нужно совместно продолжать работу над сбалансированным государственным портфелем энергоресурсов и согласованием производственных и потребительских мощностей», — подчеркнул Янсонс.

Он указал, что в этом году стало особенно заметно, что солнечная энергия достигла насыщения — к системе распределения уже подключено более 900 мегаватт, что превышает летние пиковые нагрузки в Латвии. Развитие солнечной энергетики произошло всего за несколько лет — «Sadales tīkls» заранее подготовил сеть к приёму таких мощностей и успешно управляет ими.

Также в этом году было особенно заметно влияние увеличения объёмов ВЭР на цены электроэнергии — летом рыночная цена часто была отрицательной.

«Теперь Латвии следует сосредоточиться на развитии ветропарков и базовых мощностей. Важным новым игроком на рынке станут системы хранения энергии на аккумуляторах (BESS) — мы видим, что клиенты всё чаще выбирают их, в том числе в комбинации с производством электроэнергии, например, с солнечными панелями», — отметил Янсонс, добавив, что доля BESS быстро растёт, что в ближайшем будущем обеспечит меньшее колебание цен и более низкие расходы на балансировку.

«Sadales tīkls» входит в государственный концерн «Latvenergo» и отвечает за обслуживание и развитие распределительной электросети в Латвии. Компания обеспечивает эксплуатацию, обновление и плановое развитие электросети, мониторинг потребления электроэнергии, мероприятия по снижению потерь, учёт электроэнергии, а также создание новых подключений.