Он отмечает, что цены на жилье в Латвии по-прежнему на 30-40% ниже, чем в Литве или Эстонии, и при стабильной экономической ситуации можно ожидать логичного сближения цен с уровнем в странах Балтии. Боже прогнозирует, что это не будет резким скачком, а предсказуемым направлением развития, которое также соответствует уровню доходов экономически активного населения.

В качестве одного из вызовов Боже называет затраты на строительство и бюрократию в сфере планирования. Сложная и трудоемкая процедура согласования по-прежнему сдерживает как крупные, так и средние проекты, удорожает развитие и удерживает инвесторов от вложения средств в латвийский рынок. Для развития не только проектов, но и среды, в которой люди хотят жить, необходим качественный диалог между отраслью, государством и местными властями, считает Боже.