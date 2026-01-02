Baltijas balss logotype
В этом году рост цен на недвижимость продолжится - эксперт 2 1335

Бизнес
Дата публикации: 02.01.2026
LETA
Изображение к статье: В этом году рост цен на недвижимость продолжится - эксперт

В этом году, скорее всего, продолжится рост цен на недвижимость, сообщил член правления девелоперской и строительной компании Андрис Боже.

Он отмечает, что цены на жилье в Латвии по-прежнему на 30-40% ниже, чем в Литве или Эстонии, и при стабильной экономической ситуации можно ожидать логичного сближения цен с уровнем в странах Балтии. Боже прогнозирует, что это не будет резким скачком, а предсказуемым направлением развития, которое также соответствует уровню доходов экономически активного населения.

В качестве одного из вызовов Боже называет затраты на строительство и бюрократию в сфере планирования. Сложная и трудоемкая процедура согласования по-прежнему сдерживает как крупные, так и средние проекты, удорожает развитие и удерживает инвесторов от вложения средств в латвийский рынок. Для развития не только проектов, но и среды, в которой люди хотят жить, необходим качественный диалог между отраслью, государством и местными властями, считает Боже.

#Эстония #Литва #недвижимость #Латвия #строительство #рост цен #экономика #бюрократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    2-го января

    Никодимыч, отзовись, мы хорошо с тобой спорили в конце 2000-х!

    5
    3
  • З
    Злой
    2-го января

    Кто-то помнит Никодимыча?

    12
    3

