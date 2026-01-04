Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперты: экономика Польши в 2026 году оказалась на грани 0 758

Бизнес
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В столице бывшей крестьянской страны Восточной Европы.

В столице бывшей крестьянской страны Восточной Европы.

Аналитики также предупреждают, что государственные финансы «подходят к границам безопасной гибкости».

Существующая модель экономического роста Польши исчерпывается, а темпы выравнивания с самыми сильными экономиками Европы заметно замедляются. Об этом рассказали аналитики Warsaw Enterprise Institute.

Эксперты института отметили, что после трех десятилетий ускоренного развития Польша достигла уровня, который еще недавно казался далекой мечтой.

По их мнению, сохранение динамики роста ВВП требует качественного изменения модели экономического развития.

Отмечается, что основной ограничивающий фактор роста — падение частных инвестиций с 23–24% до 17% ВВП.

Еще хуже обстоит ситуация с корпоративными инвестициями: их доля снизилась с 12% ВВП (2000–2004 годы) до всего лишь 9,3% ВВП в 2020–2024 годах. При этом в соседних странах ЕС ситуация выглядит гораздо лучше.

Эксперты считают, что инновации и нематериальный капитал остаются «слабым звеном польской модели развития».

Аналитики также предупреждают, что государственные финансы «подходят к границам безопасной гибкости».

Соотношение долга государственных и муниципальных институтов к ВВП выросло с примерно 36% ВВП в 2000 году до около 55% ВВП в 2024 году, а расходы на обслуживание долга в 2024 году были в два раза выше, чем государственные расходы на высшее образование и науку.

Институт рекомендует сосредоточиться на увеличении корпоративных инвестиций и перенаправлении средств с краткосрочных расходов на проекты, повышающие производительность, такие как автоматизация, энергетический переход и цифровизация.

Они также призывают к усилению долгосрочных сбережений через «систему налоговых стимулов (в том числе пересмотр налога на прирост капитала для долгосрочных инвестиций) и развитие капитальных элементов пенсионной системы».

WEI также выступает за «восстановление баланса государственных финансов и повышение качества расходов».

«Отчет рекомендует сместить акцент с финансирования исследований ради исследований на поддержку внедрения, масштабирования инноваций и создание тестовых сред (регуляторные песочницы, зоны качественного права), особенно в сферах цифровизации, ИИ, интенсивных в знаниях услуг и современного производства», — добавили авторы.

Читайте нас также:
#Польша #инвестиции #финансы #цифровизация #исследования #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бюджет России в зоне риска в случае перехода венесуэльских нефтяных месторождений под контроль США
Изображение к статье: Ядерная энергетика жизненно важна для Анкары. Иконка видео
Изображение к статье: Токийские небоскребы на фоне величественной горы Фудзи. Иконка видео
Изображение к статье: Мечта о прогрессивной экономике мира. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Запрещено стричь и брить: брадобреи уходят в подполье
В мире
Изображение к статье: Сборная Чехии в полуфинальном матче с 10 голами выбила из борьбы за золото команду Канады
Спорт
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео