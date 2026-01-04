Аналитики также предупреждают, что государственные финансы «подходят к границам безопасной гибкости».

Существующая модель экономического роста Польши исчерпывается, а темпы выравнивания с самыми сильными экономиками Европы заметно замедляются. Об этом рассказали аналитики Warsaw Enterprise Institute.

Эксперты института отметили, что после трех десятилетий ускоренного развития Польша достигла уровня, который еще недавно казался далекой мечтой.

По их мнению, сохранение динамики роста ВВП требует качественного изменения модели экономического развития.

Отмечается, что основной ограничивающий фактор роста — падение частных инвестиций с 23–24% до 17% ВВП.

Еще хуже обстоит ситуация с корпоративными инвестициями: их доля снизилась с 12% ВВП (2000–2004 годы) до всего лишь 9,3% ВВП в 2020–2024 годах. При этом в соседних странах ЕС ситуация выглядит гораздо лучше.

Эксперты считают, что инновации и нематериальный капитал остаются «слабым звеном польской модели развития».

Соотношение долга государственных и муниципальных институтов к ВВП выросло с примерно 36% ВВП в 2000 году до около 55% ВВП в 2024 году, а расходы на обслуживание долга в 2024 году были в два раза выше, чем государственные расходы на высшее образование и науку.

Институт рекомендует сосредоточиться на увеличении корпоративных инвестиций и перенаправлении средств с краткосрочных расходов на проекты, повышающие производительность, такие как автоматизация, энергетический переход и цифровизация.

Они также призывают к усилению долгосрочных сбережений через «систему налоговых стимулов (в том числе пересмотр налога на прирост капитала для долгосрочных инвестиций) и развитие капитальных элементов пенсионной системы».

WEI также выступает за «восстановление баланса государственных финансов и повышение качества расходов».

«Отчет рекомендует сместить акцент с финансирования исследований ради исследований на поддержку внедрения, масштабирования инноваций и создание тестовых сред (регуляторные песочницы, зоны качественного права), особенно в сферах цифровизации, ИИ, интенсивных в знаниях услуг и современного производства», — добавили авторы.