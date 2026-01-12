Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сеть АЗС больше не планирует искусственно снижать цены на кофе 0 17

Бизнес
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сеть АЗС больше не планирует искусственно снижать цены на кофе

Компания «KOОL Latvija», занимающаяся розничной продажей топлива, приняла решение в дальнейшем предлагать кофе в соответствии с рыночной ситуацией, обеспечивая клиентам определенную экономию.

«После назначения нового правления компания начала этап оптимизации, в ходе которого пересматривается весь портфель продуктов и подписок, чтобы обеспечить устойчивую деятельность и честные цены для клиентов в долгосрочной перспективе» — рассказала член правления «KOОL Latvija» Даце Гринсоне.

Д. Гринсоне подчеркивает, что обновленный абонемент на кофе даже по новой цене по-прежнему обеспечивает значительную экономию и для активных пользователей является одним из самых выгодных способов ежедневно наслаждаться кофе.

В то же время компания пересматривает предложение абонементов в целом. В рамках этого процесса прекращается предложение абонемента на топливо в прежнем формате, который предусматривал фиксированную скидку. В дальнейшем предложения по скидкам на топливо будут формироваться на основе рыночных условий без искусственного снижения цен.

Существующим клиентам будет обеспечен понятный и корректный переход как на обновленный кофейный абонемент, так и в отношении использования уже приобретенного топливного абонемента.

В то же время компания работает над улучшением кофейного сервиса и общего кофейного опыта, поскольку кофе является важной частью предложения компании.

Читайте нас также:
#цены #бизнес #топливо #экономия #кофе #оптимизация #розничная торговля
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Печатание виртуальных денюжек требует многого электричества. Иконка видео
Изображение к статье: Как найти работу за рубежом с бесплатным жильём: лучшие ресурсы и платформы
Изображение к статье: Поставки российской нефти по морю рухнули
Изображение к статье: Углеводородные мощности при Мадуро во многом устарели. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео