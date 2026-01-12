Компания «KOОL Latvija», занимающаяся розничной продажей топлива, приняла решение в дальнейшем предлагать кофе в соответствии с рыночной ситуацией, обеспечивая клиентам определенную экономию.

«После назначения нового правления компания начала этап оптимизации, в ходе которого пересматривается весь портфель продуктов и подписок, чтобы обеспечить устойчивую деятельность и честные цены для клиентов в долгосрочной перспективе» — рассказала член правления «KOОL Latvija» Даце Гринсоне.

Д. Гринсоне подчеркивает, что обновленный абонемент на кофе даже по новой цене по-прежнему обеспечивает значительную экономию и для активных пользователей является одним из самых выгодных способов ежедневно наслаждаться кофе.

В то же время компания пересматривает предложение абонементов в целом. В рамках этого процесса прекращается предложение абонемента на топливо в прежнем формате, который предусматривал фиксированную скидку. В дальнейшем предложения по скидкам на топливо будут формироваться на основе рыночных условий без искусственного снижения цен.

Существующим клиентам будет обеспечен понятный и корректный переход как на обновленный кофейный абонемент, так и в отношении использования уже приобретенного топливного абонемента.

В то же время компания работает над улучшением кофейного сервиса и общего кофейного опыта, поскольку кофе является важной частью предложения компании.