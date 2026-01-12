Транзит российского зерна через Латвию в 2025 году по сравнению с 2024 годом сократился в 2,9 раза, как сообщила Cлужба госдоходов (VID).

В 2025 году через Латвию транзитом из России было перевезено 673 491 тонна зерновых продуктов, что в 2,9 раза меньше, чем в 2024 году, когда через Латвию было перевезено 1,945 миллиона тонн зерна.

Из зерновых продуктов, перевезенных транзитом в 2025 году, 665 668 тонн составляли пшеница и смесь пшеницы и ржи, 5893 тонны — рапса или семян рапса, 1180 тонн — гречиха, ячмень, 431 тонна — рис, 189 тонн — овес, почти 79 тонн — кукуруза, почти 29 тонн — рожь и 21 тонна — ячмень.

По сравнению с 2024 годом, транзит пшеницы и смеси пшеницы и ржи в 2025 году сократился в 2,2 раза, риса - на 40,47%, овса - в 22,8 раза, кукурузы - в 2526 раз, а гречихи, ячменя и ячменных отрубей - в 2,3 раза. В свою очередь, транзит рапса или семян рапса сократился на 23% по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году зерновые продукты из России в Латвию не импортировались, за исключением семян рапса или рипса, которые были импортированы в объеме 15 212 тонн, на которые не распространяется запрет на ввоз (импорта) в Латвию запрещенных сельскохозяйственных и кормовых продуктов.

Как уже сообщалось, в 2024 году Латвия импортировала из России 214 800 тонн зерновых продуктов, что на 49,3% меньше, чем в 2023 году, когда было импортировано 423 730 тонн зерновых продуктов. В 2024 году стоимость зерновых, импортированных в Латвию из России, составила 35,59 млн евро, что в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.

В 2024 году через Латвию транзитом из России было перевезено 1 877 008 тонн зерновых продуктов, что на 16,3% меньше, чем в 2023 году, когда через Латвию транзитом было перевезено 2 243 203 тонны зерна.