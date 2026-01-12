Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Транзит российского зерна через Латвию в прошлом году сократился в 2,9 раза 0 2808

Бизнес
Дата публикации: 12.01.2026
LETA
Изображение к статье: Транзит российского зерна через Латвию в прошлом году сократился в 2,9 раза

Транзит российского зерна через Латвию в 2025 году по сравнению с 2024 годом сократился в 2,9 раза, как сообщила Cлужба госдоходов (VID).

В 2025 году через Латвию транзитом из России было перевезено 673 491 тонна зерновых продуктов, что в 2,9 раза меньше, чем в 2024 году, когда через Латвию было перевезено 1,945 миллиона тонн зерна.

Из зерновых продуктов, перевезенных транзитом в 2025 году, 665 668 тонн составляли пшеница и смесь пшеницы и ржи, 5893 тонны — рапса или семян рапса, 1180 тонн — гречиха, ячмень, 431 тонна — рис, 189 тонн — овес, почти 79 тонн — кукуруза, почти 29 тонн — рожь и 21 тонна — ячмень.

По сравнению с 2024 годом, транзит пшеницы и смеси пшеницы и ржи в 2025 году сократился в 2,2 раза, риса - на 40,47%, овса - в 22,8 раза, кукурузы - в 2526 раз, а гречихи, ячменя и ячменных отрубей - в 2,3 раза. В свою очередь, транзит рапса или семян рапса сократился на 23% по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году зерновые продукты из России в Латвию не импортировались, за исключением семян рапса или рипса, которые были импортированы в объеме 15 212 тонн, на которые не распространяется запрет на ввоз (импорта) в Латвию запрещенных сельскохозяйственных и кормовых продуктов.

Как уже сообщалось, в 2024 году Латвия импортировала из России 214 800 тонн зерновых продуктов, что на 49,3% меньше, чем в 2023 году, когда было импортировано 423 730 тонн зерновых продуктов. В 2024 году стоимость зерновых, импортированных в Латвию из России, составила 35,59 млн евро, что в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.

В 2024 году через Латвию транзитом из России было перевезено 1 877 008 тонн зерновых продуктов, что на 16,3% меньше, чем в 2023 году, когда через Латвию транзитом было перевезено 2 243 203 тонны зерна.

Читайте нас также:
#импорт #транзит #сельское хозяйство #торговля #Латвия #зерно #тенденции #экономика #Россия #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рабочий эпицентр: чем дальше от центра Риги, тем меньше возможности заработать Эксклюзив!
Изображение к статье: Завод в Набережных Челнах продолжает работу. Иконка видео
Изображение к статье: Современный трамвай соединяет все районы древнего города. Иконка видео
Изображение к статье: Mercedes-Benz теряет покупателей: продажи автомобилей резко упали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео