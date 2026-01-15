Baltijas balss logotype
Поставки российской нефти по морю рухнули

Дата публикации: 15.01.2026
ФОТО: Global Look Press

Экспорт российской нефти по морю в январе упал до 280 тысяч тонн в сутки.

В первые 11 дней января морской экспорт российской нефти рухнул на треть, с 455 тысяч тонн в сутки до 280 тысяч. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишут СМИ.

В том числе в первые две недели года на 58 процентов, если судить по данным сервисов, отслеживающих маршруты танкеров, упала отгрузка в Индию. Основными причинами такой ситуации, говорится в обзоре организации, стали плохие погодные условия у порта Новороссийск и увеличением времени простоя судов в портах в ожидании разрешения на швартовку.

В ЦЦИ не исключают, что дополнительно на экспорт давит растущая стоимость транспортировки сырья теневым флотом. К этому привели атаки на танкеры в Черном море и захват силами США нескольких судов, идущих под российским флагом, по подозрению в нарушении санкций.

Один из экспертов по энергетике считает, что риски ведут к увеличению дисконтов на российскую нефть. По данным Argus, которые использовались в докладе ОПЕК, в декабре средняя стоимость российского сорта Urals составила 35,6 доллара за баррель, что на 5,5 доллара ниже, чем в ноябре. Дисконт Urals к Brent увеличился с 22,5 доллара за баррель до 27,1 доллара.

Между тем в декабре, первом полном месяце действия санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров, отгрузка российской нефти по морю выросла на 9,3 процента к ноябрю, хотя и осталась ниже, чем в октябре и сентябре. Такой уровень привел к накоплению объемов нефти на танкерах, что, соответственно, снижает экспортные возможности.

#санкции #энергетика #экспорт #танкеры #опек #судоходство
