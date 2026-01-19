Baltijas balss logotype
Искусственный интеллект станет самой актуальной темой для латвийских предпринимателей в 2026 году 0 45

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусственный интеллект станет самой актуальной темой для латвийских предпринимателей в 2026 году

Интерес к инструментам и возможностям искусственного интеллекта (ИИ) в латвийской деловой среде продолжает расти: в 2026 году самой актуальной темой будет повышение производительности с использованием самых современных технологических решений.

Такой вывод следует из результатов исследования «Цифровой портрет руководителя 2025». В ходе опроса выяснилось, что освоение возможностей ИИ станет наиболее актуальной темой для 49,7% компаний, опережая устойчивое развитие и другие темы.

Интерес к ИИ в латвийской корпоративной среде действительно высок. Результаты исследования «Цифровой портрет руководителя 2025» показывают, что по меньшей мере треть респондентов регулярно использует текстовые генераторы и инструменты для создания изображений на основе ИИ, при этом амбиции значительно масштабнее. Почти половина опрошенных компаний хотят доверить инструментам ИИ планирование рабочей нагрузки сотрудников и составление графиков работы, а каждый четвертый хотел бы, чтобы ИИ стал помощником в подготовке документов.

Предпринимателей интригует одна из «самых горячих» тем этого года – многоагентные ИИ, которым можно присвоить различные навыки и поставить работать в группах вместе с людьми, где они самостоятельно выполняют свои рабочие обязанности. Повышенный интерес отражается в результатах исследования, которые показывают, что для 49,7% опрошенных именно интеграция искусственного интеллекта в рабочую среду будет самой важной темой.

31,7% опрошенных считают важнейшим приоритетом в новом году решение вопросов устойчивого развития, а 30% приложат усилия для автоматизации процессов продаж. Для немногим более пятой части респондентов, или 22,1 %, важнейшей задачей является внедрение системы оборота э-счетов.

«Несмотря на то, что слово «искусственный интеллект» за прошедшие годы несколько приелось и кому-то даже надоело, в реальности ИИ только сейчас по-настоящему входит в латвийскую бизнес-среду как централизованно внедренное, универсально используемое решение, а не как личный помощник отдельных сотрудников. Тот факт, что для половины респондентов внедрение ИИ является самой актуальной темой этого года, означает лишь то, что мы увидим интеграцию все новых инструментов и платформ для выполнения рабочих задач. Возможно, сотрудники некоторых компаний познакомятся с первыми виртуальными коллегами, которые будут автономно выполнять свои обязанности и участвовать в рабочих группах проектов, самостоятельно выполняя специфические задачи», – прогнозирует Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro, проводившей исследование .

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2025» проводилось осенью 2025 года, в нем приняли участие 145 руководителей, заведующих отделами и сотрудников латвийских компаний.

#Латвия #искусственный интеллект #бизнес #роботизация #технологии #цифровизация
