Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времён пандемии.

По данным «Базы», 45 популярных заведений столицы закрылись за первый неполный месяц этого года. Среди них такие легенды, как «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, the toy, MiMi (Боровское шоссе), beerside. По сравнению с прошлым годом это двукратный рост.

В этом году закроется как минимум 465 заведений Москвы, прогнозирует руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. Пострадают как небольшие заведения, так и крупные рестораны. Столь массовый исход игроков с рынка сопоставим лишь с периодом локдаунов, когда из-за коронавируса закрылись сразу 455 организаций.

Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал «Базе», что волна сегодняшнего кризиса началась ещё во второй половине 2024-го из-за спада спроса — для многих посещение ресторана попросту стало непозволительной роскошью. А в этом году заведения столкнулись ещё и с увеличением расходов: поставщики задирают цены из-за повышенного НДС. При этом поднять стоимость позиций в меню общепиты не могут, так как клиенты попросту уйдут. В итоге маржа ресторанов и баров сжимается до минимума, и они вынуждены закрываться.

По словам рестораторов, многие заведения работали до конца года по инерции и надеялись в декабре за счёт корпоративов и праздников сформировать традиционную подушку безопасности. Но в этом году она не спасёт тех, кто работал в ноль или на грани — январь и февраль станут для них моментом истины.