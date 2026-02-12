Baltijas balss logotype
Денег нет? В Латвии заметно уменьшилась площадь новых домов

Бизнес
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Денег нет? В Латвии заметно уменьшилась площадь новых домов

«Латыши строят меньшие дома» – так озаглавлено интервью специалиста по банковскому кредитованию Каспарса Саусайса Latvijas Avīze.

По его данным, если в 2021 году средняя площадь частного коттеджа, возведенного на условиях ипотеки, составляла 145 кв. м, то в 2025 году — 132 кв. м.

«Наблюдаем достаточно типичные тенденции — одна большая гостиная, большие окна и терраса, направленная на южную сторону, и небольшие, около десяти квадратных метров величиной спальни. Возможно, что спальню родителей делают немного большей и с отдельной ванной комнатой.

В современном частном доме чаще всего есть две ванных комнаты, отопление с тепловым насосом, гаража больше нет, вместо него есть навес, который одновременно может служить для размещения и хранения чего-либо.

Терраса вместе с навесом зачастую даже величиной 50 квадратных метров, могут быть также комбинированные, неотапливаемые складские помещения, которые компенсируют меньшую площадь внутренних помещений».

К.Саусайс констатирует также «расцвет строительства деревянных каркасных домов». Причиной тому – «прогнозируемые затраты и сравнительно оперативный процесс строительства».

«Все изготавливается на заводе и соответственно определенным стандартам, также монтаж ведут представители завода, и надзор процесса становится все менее актуальной темой». По оценке эксперта, изначально клиенты ипотеки вносят 15-20%.

#жилье #недвижимость #Латвия #строительство #ипотека #технологии #тенденции #экономика
(2)
  • A
    Aleks
    12-го февраля

    В Норвегии давно строят дома 80 м.кв.Максимум 100 кв.м. И этого вполне хватает... Но у нас понты дороже денег ещё пока... В 90-е доморощенные богачи строили и по 650 квадратов и больше,а сейчас нужна рация ,чтобы узнать где жена... Да и не у всех есть деньги на прислугу...

    27
    3
  • З
    Злой
    Aleks
    13-го февраля

    Именно так, нет смысла хоромы оплачивать, там один налог на недвижимость улетит в космос, не говоря уже о цене отопления американскими теплоресурсами. 10 метров спальня.... лишнее доказательство того что на хрущёвки бочку катили только из корыстных побуждений- заставить людей снести свои дома и оплатить девелопёрдам строительство новых, в хрущёвках спальни больше, паннльная трёшка- хрущёвка имеет комнаты 11, 17 и 14 метров., кухня 5.6 кв. М

    15
    3

Видео