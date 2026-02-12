По его данным, если в 2021 году средняя площадь частного коттеджа, возведенного на условиях ипотеки, составляла 145 кв. м, то в 2025 году — 132 кв. м.

«Наблюдаем достаточно типичные тенденции — одна большая гостиная, большие окна и терраса, направленная на южную сторону, и небольшие, около десяти квадратных метров величиной спальни. Возможно, что спальню родителей делают немного большей и с отдельной ванной комнатой.

В современном частном доме чаще всего есть две ванных комнаты, отопление с тепловым насосом, гаража больше нет, вместо него есть навес, который одновременно может служить для размещения и хранения чего-либо.

Терраса вместе с навесом зачастую даже величиной 50 квадратных метров, могут быть также комбинированные, неотапливаемые складские помещения, которые компенсируют меньшую площадь внутренних помещений».

К.Саусайс констатирует также «расцвет строительства деревянных каркасных домов». Причиной тому – «прогнозируемые затраты и сравнительно оперативный процесс строительства».

«Все изготавливается на заводе и соответственно определенным стандартам, также монтаж ведут представители завода, и надзор процесса становится все менее актуальной темой». По оценке эксперта, изначально клиенты ипотеки вносят 15-20%.