Евросоюз намерен создать свою платежную систему 0 415

Бизнес
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старому Свету разонравилось использовать только американские кредитки.

Старому Свету разонравилось использовать только американские кредитки.

Сервис мобильных платежей Wero позиционируется как альтернатива Apple Pay.

Европейский Союз стремится уменьшить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, опасаясь, что они могут стать инструментом геополитического давления со стороны США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление генерального директора Европейской платежной инициативы (EPI) Мартины Ваймерт. По её словам, доминирование американских компаний представляет риск в случае ухудшения трансатлантических отношений, что делает создание собственной платежной системы «общеевропейским приоритетом».

Согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2022 году Visa и Mastercard обрабатывали почти две трети всех карточных платежей в еврозоне. При этом 13 стран-членов ЕС не имеют собственных альтернатив, а там, где они есть, их использование сокращается. Пьеро Чиполлоне, член правления ЕЦБ, ранее подчеркивал, что Европа должна избегать чрезмерной зависимости от систем, находящихся вне её контроля.

В качестве первого шага EPI в 2024 году запустила сервис мобильных платежей Wero, который позиционируется как европейская альтернатива Apple Pay. По словам Ваймерт, Wero уже насчитывает около 48,5 миллионов пользователей в Бельгии, Франции и Германии, а к 2027 году ожидается его расширение для онлайн- и офлайн-платежей.

Долгосрочным решением может стать цифровой евро, выпуск которого ЕЦБ планирует начать к 2029 году. Как считает глава комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалюк, цифровая валюта может лечь в основу полноценного европейского эквивалента Visa или Mastercard. Однако Мартина Ваймерт предупредила, что в условиях обострения геополитической напряженности реализация этого проекта может запоздать. «Проблема с цифровым евро в том, что он появится через пару лет, возможно, после президентства Дональда Трампа», — пояснила она.

#финансы #ЕЦБ #Евросоюз
