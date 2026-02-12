Сосновый гроб, обитый биоразлагаемой лозой, который выбрала для себя Брижит Бардо, мир увидел на похоронах актрисы 7 января. С того момента мастерская, изготовившая «культовый» гроб, не знает отбоя от заказов.

Еще до пандемии управляющий мастерской пленных изделий получал запросы на гробы из лозы. Они разрешены в Англии и Бельгии, но не во Франции. Нужно было взять за основу гроб из дерева, соответствующий французским нормам, и обить его лозой. Прототип из сосны был создан совместно с мастерской по производству гробов в департаменте Сомма на севере Франции и запатентован.

В мастерской очень гордятся тем, что Брижит Бардо выбрала их продукцию. «Я люблю свою работу. Этот гроб кажется мне теплым и уютным», - делится один из мастеров.

До похорон актрисы было продано всего около 60-ти таких гробов, а сейчас ежедневно поступают десятки заказов на эту модель. Люди приобретают гробы впрок и хранят у себя дома. Причем уже активизировались перекупщики! У производителя «богемный» гроб стоит 1670€, а у перекупщиков 3500€.

В цехе по производству плетеных изделий из лозы работают 9 человек. Она может производить около 20 гробов в неделю. На каждый уходит 15 часов работы. При этом мастерская старается не только плести обивку для гробов, но и выполнять заказы других своих клиентов, которые заказывают корзины. Например, пекарей и кондитеров.