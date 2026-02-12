Baltijas balss logotype
Китай снижает пошлины на импорт молочной продукции из ЕС 0 171

Бизнес
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Китай в четверг сообщил, что снизит введенные в декабре пошлины на отдельные молочные продукты, импортируемые из Европейского союза (ЕС), пишет LETA со ссылкой на AFP.

Пошлины в размере от 7,4% до 11,7% вступят в силу в пятницу.

В декабре Китай ввел временные пошлины на импорт отдельных молочных продуктов из ЕС в размере от 21,9% до 42,7%.

В то же время Пекин в четверг заявил, что сниженные пошлины будут действовать в течение пяти лет.

Они будут распространяться на различные молочные продукты, в том числе свежие и плавленые сыры, творог, голубые сыры, а также молоко и сливки, отмечает Министерство торговли Китая.

Китай начал расследование в отношении импорта молочной продукции из ЕС в августе 2024 года по просьбе Китайской ассоциации производителей молочной продукции. Расследование завершится в феврале.

Министерство торговли Китая в четверг сообщило, что выводы расследования указывают на связь между субсидиями ЕС и значительным ущербом, который они наносят китайской молочной отрасли.

Как сообщалось, 17 декабря Китай ввел антидемпинговые пошлины в размере от 4,9% до 19,8% на импорт свинины из ЕС.

Эти пошлины ниже временных, введенных в сентябре и составлявших от 15,6% до 62,4%, однако они будут действовать в течение пяти лет.

Китай начал расследование в отношении импорта свинины из ЕС в июне 2024 года вскоре после того, как ЕС ввел тарифы на импорт произведенных в Китае электромобилей. Позднее Китай ввел антидемпинговые пошлины на импорт европейского бренди и коньяка.

#торговля #субсидии #свинина #экономика #Китай
Видео