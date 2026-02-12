Так плохо не было с революции 1959 года.

Ограничения США на поставки топлива на Кубу серьезно ударили по одной из ключевых отраслей экономики страны — туризму, пишет Bloomberg. Как сообщают сотрудники отрасли, из-за острой нехватки бензина работу приостановят как минимум два крупных пляжных курорта на острове Кайо-Коко у северного побережья Кубы.

По словам работника отеля Mojito Cayo Coco, курорт закрывается потому, что у персонала нет топлива, чтобы добираться до рабочих мест. Около 200 туристов планируют перевезти в отель Sol Cayo Coco, расположенный примерно в 30 милях.

Сотрудник, попросивший не раскрывать его имя из-за опасений возможных репрессий, связал происходящее с санкционной политикой Дональда Трампа и отметил, что многие его коллеги уже лишаются работы. По словам мужчины, за двадцать лет его работы, отель не раз временно закрывался из-за ураганов, однако работа курорта впервые остановилась по причинам, не связанным с природными катаклизмами.

На стойке регистрации Sol Cayo Coco подтвердили, что отель примет туристов, переведённых из Mojito и Tryp Cayo Coco. Общий номерной фонд этих двух курортов насчитывает около 850 номеров. Связаться с Mojito и Tryp не удалось: администрация не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Компания Melia Hotels, управляющая отелями Tryp и Sol, также не дала комментариев.

В пятницу вечером правительство Кубы подтвердило, что в туристической отрасли запускается «план повышения эффективности и консолидации объектов». Эти меры - часть более широкого антикризисного пакета, который был утверждён после угроз США ограничить поставки топлива. Власти подчеркнули, что благодаря работе некоторых гостиниц есть возможность сохранить приток валютной выручки в разгар высокого туристического сезона.

Авиакомпании WestJet Airlines Ltd. и Sunwing Vacations, которые ежегодно привозят на Кубу сотни тысяч канадцев, сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации и будут действовать в соответствии с рекомендациями правительства Канады.

«Кубинские власти в одностороннем порядке приняли решение перераспределить часть туристов в отели с более высокой загрузкой, чтобы обеспечить непрерывность обслуживания и сохранить общее качество сервиса, — говорится в заявлении канадской авиакомпании и туроператора Transat AT Inc. - При этом было подтверждено, что эти гостиницы продолжают работать и соответствуют своим обычным стандартам».

Ранее Канада пересмотрела рекомендации для своих граждан, планирующих поездки на Кубу, и призвала «проявлять повышенную осторожность». Причинами названы энергетический кризис и нехватка товаров первой необходимости.

В начале января Вашингтон фактически перекрыл поставки топлива на остров со стороны его ключевого союзника — Венесуэлы. Вслед за этим Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран, продолжающих поставлять нефть Кубе.

В ответ правительство в Гаване сократило маршруты общественного транспорта, перевело рабочую неделю на четырёхдневный режим — с понедельника по четверг — и частично перевело университетские занятия в онлайн-формат. В телеобращении к нации власти пояснили, что цель этих мер — сохранить бесперебойную работу жизненно важных сфер, включая продовольственное обеспечение, водоснабжение и систему здравоохранения.

Власти также рассчитывают ускорить зеленый переход и начать более активно использовать солнечную энергию. По данным энергетического профсоюза Кубы, в пятницу вечером объёмов выработки электроэнергии хватило только на то, чтобы покрыть лишь половину пикового спроса. Он составляет 3100 мегаватт.

Туризм остаётся одной из ключевых отраслей кубинской экономики и важнейшим источником иностранной валюты. Именно поэтому власти традиционно уделяют ему приоритетное внимание и стараются поддерживать всеми доступными способами. Однако общий экономический кризис — затяжные отключения электричества, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости — всё сильнее отражается и на этом секторе.

По итогам прошлого года туристический поток сократился на 18 % по сравнению с 2024 годом и опустился до минимального уровня за последние два десятилетия, не считая периода пандемии COVID-19. Относительно рекордного 2018 года, когда Кубу посетили 4,7 миллиона иностранных туристов, число приезжих снизилось на 62 %.