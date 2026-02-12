В Рижском свободном порту в январе перевалено 1,413 млн тонн грузов, что на 4,3% меньше по сравнению с январем 2025 года, свидетельствуют опубликованные портом данные. В 2025 году грузооборот Рижского порта составил 16,749 млн тонн, что на 7,3% меньше предыдущего года.

В январе этого года Клайпедский морской порт перевалил почти 3,6 млн тонн грузов – на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечается в сообщнеии, по сравнению со своими ближайшими соседями — портами Латвии, Клайпеда сохранила свои лидирующие позиции.