У них что, геополитика другая? Порт Клайпеды грузит больше, порт Риги - всё меньше

Бизнес
Дата публикации: 12.02.2026
BNS
Изображение к статье: У них что, геополитика другая? Порт Клайпеды грузит больше, порт Риги - всё меньше

Два лаконичных сообщения информагентсв, в которых цифры дают пищу для размышлений:

В Рижском свободном порту в январе перевалено 1,413 млн тонн грузов, что на 4,3% меньше по сравнению с январем 2025 года, свидетельствуют опубликованные портом данные. В 2025 году грузооборот Рижского порта составил 16,749 млн тонн, что на 7,3% меньше предыдущего года.

В январе этого года Клайпедский морской порт перевалил почти 3,6 млн тонн грузов – на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечается в сообщнеии, по сравнению со своими ближайшими соседями — портами Латвии, Клайпеда сохранила свои лидирующие позиции.

#Рига #Латвия #транспорт #грузоперевозки #конкуренция #порты #Клайпеда #экономика #статистика
(11)
  • VD
    Vlad Dharma
    14-го февраля

    Живя в данном городе Клайпеда, в окно вижу на работе порт, статистика конечно дело красивое по факту наши управляющие портом и чиновники от ваших не отличаются, геополитикой тоже, У нас в комментах пишут что в Латвии более толковые грузы из Белоруссии пропускают типо. Циферки не показывают сути

    1
    1
  • п
    прохожий
    13-го февраля

    Сразу геополитика .Приезжаем в Литву , Вы магазины Lats видели ? Думаю продолжать не стоит .

    5
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    13-го февраля

    из всего происходящего можно сделать умозаключения : Эту отрасль тоже похоронили . Бездарное руководцтво.

    52
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го февраля

    Просто братья-литовишки инногда хотячт кушать и понимают, что лозунг "Голодные, но свободные" - это для тупых соседей. Да и бодания с Лукашенко как-то немного вернули здравый смысл.

    94
    5
  • A
    Aleks
    12-го февраля

    В Литве с утра до вечера депутаты и правительство не говорят,что надо притеснять русских и какая Россия -они работают как сделать так,чтобы Литва жила лучше... Это в Латвии коррупционеры,братья Эпштейна,закциклены на воровстве,да переключении внимания...Некогда им работать на чужеродную страну...У них другие задачи...

    58
    3
  • SP
    Sergeis Pob
    12-го февраля

    Берём,Рига,январь,делим полтора м на 30,в день 50тыщ.т,сколько судов должно стоять на,разгрузке и на ,приемке груза,каждый день.

    8
    3
  • SP
    Sergeis Pob
    Sergeis Pob
    12-го февраля

    Делим на два,если на 5тыщ.т,больше 10,входят,и ,столько выходят.и,каждый день.

    7
    1
  • bt
    bory tschist
    12-го февраля

    _ это – "обыкновенный баланс" – граждан рф в Литве меньше, поэтому порт Клайпедa грузит больше, в Латвии рф граждан больше, соответственно – порт Риги грузит меньше

    2
    60
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    12-го февраля

    Ты еще не помер, увидев в зеркале Путина? Странно, странно... А ну-ка подойди к зеркалу еще раз!

    37
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    bory tschist
    12-го февраля

    т. е. команиясудовладелец или фрахтователь судна запрашивает, молсколько у Вас граждан РФ живëт, ему отвечают столько и столько, а он-нет Мы пойдëм разгружатбся к соседям, у Них помешьше будет? Ты бы таблеток попил бы, клоун.

    40
    3
  • EB
    Emigrants Berzins
    bory tschist
    13-го февраля

    Охренеть у вас, герр Чистяков, выводы. Вам уже посоветовали таблеточек попить, так вы не игнорируйте совет, примите двойную дозу.

    20
    2
