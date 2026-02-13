Готово ли латвийское село к такому немецкому пейзажу?
В первом полугодии 2026 года готовится к подписанию Общая декларация о намерениях между Германией, Литвой и Латвией — на уровне министерств энергетики. Создаваемая Baltic-German PowerLink «способствовала бы увеличению установленной мощности и улучшению инфраструктуры в регионе Балтийского моря».
Ветер-ветер, ты могуч
Цели и задачи — в духе «Зеленого курса» ЕС и геополитики Брюсселя. «Выражена готовность постепенно прекратить использование ископаемого топлива (особенно из России), продолжать развитие морской энергии ветра».
Наш Кабинет Министров еще 9 апреля 2024 года утвердил национальную позицию «О постепенном отказе от импорта российского природного газа, улучшении надзора за потенциальной энергозависимостью». Собственно, Латвия уже давно не закупает в РФ ни одного кубического метра — но теперь будет еще более внимательно следить за партнерами...
Теперь же, согласно графику, на III квартал 2026 года намечено принятие решения о взаимном соединении энергосистем Германии и Балтии, а также финансировании этой схемы. Вместе с тем, готовящаяся декларация «остается открытой и к ней могут присоединиться государства-участники ЕС, граничащие с Балтийским морем».
Как указывается в документе, который направил на согласование правительства министр климата и энергетики Каспарс Мелнис («Новое Единство»), планирующееся соединение с Германией будет «гибридным». То есть, весьма гибким.
Берлин идет на риск
Что неудивительно: по оценкам экспертов, энергетика Германии в 2025–2026 годах переживает сложный переходный период, характеризующийся высокой стоимостью энергии, трансформацией инфраструктуры и повышенными рисками безопасности. Хотя система в целом остается стабильной, страна сталкивается с серьезными вызовами и локальными перебоями в электроснабжении.
Вот основные факторы риска:
-
Высокие цены и снижение конкурентоспособности: после потери дешевого российского газа промышленность Германии платит за электроэнергию в разы больше, чем конкуренты в США или Китае. Это способствует стагнации экономики.
-
Зависимость от волатильных источников: формально, переход на возобновляемую энергию идет быстро, но не хватает мощностей для покрытия потребностей в периоды безветрия и отсутствия солнца.
-
Медленное развитие инфраструктуры: бюрократия замедляет строительство новых сетей и ветропарков.
-
Отказ от АЭС и угольная зависимость: закрытие последних ядерных реакторов увеличило нагрузку на угольные и газовые станции, что противоречит климатическим целям, хотя в 2025 году ВИЭ заняли лидирующую позицию.
-
Риски диверсий: Критическая инфраструктура подвергается атакам. В начале 2026 года произошел многодневный блэкаут в Берлине из-за поджога подстанции.
