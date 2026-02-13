Baltijas balss logotype
Германская сеть над Латвией: мы становимся электрическим протекторатом... проблемной страны 3 19665

Бизнес
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Готово ли латвийское село к такому немецкому пейзажу?

Готово ли латвийское село к такому немецкому пейзажу?

В первом полугодии 2026 года готовится к подписанию Общая декларация о намерениях между Германией, Литвой и Латвией — на уровне министерств энергетики. Создаваемая Baltic-German PowerLink «способствовала бы увеличению установленной мощности и улучшению инфраструктуры в регионе Балтийского моря».

Ветер-ветер, ты могуч

Цели и задачи — в духе «Зеленого курса» ЕС и геополитики Брюсселя. «Выражена готовность постепенно прекратить использование ископаемого топлива (особенно из России), продолжать развитие морской энергии ветра».

Наш Кабинет Министров еще 9 апреля 2024 года утвердил национальную позицию «О постепенном отказе от импорта российского природного газа, улучшении надзора за потенциальной энергозависимостью». Собственно, Латвия уже давно не закупает в РФ ни одного кубического метра — но теперь будет еще более внимательно следить за партнерами...

Теперь же, согласно графику, на III квартал 2026 года намечено принятие решения о взаимном соединении энергосистем Германии и Балтии, а также финансировании этой схемы. Вместе с тем, готовящаяся декларация «остается открытой и к ней могут присоединиться государства-участники ЕС, граничащие с Балтийским морем».

Как указывается в документе, который направил на согласование правительства министр климата и энергетики Каспарс Мелнис («Новое Единство»), планирующееся соединение с Германией будет «гибридным». То есть, весьма гибким.

Берлин идет на риск

Что неудивительно: по оценкам экспертов, энергетика Германии в 2025–2026 годах переживает сложный переходный период, характеризующийся высокой стоимостью энергии, трансформацией инфраструктуры и повышенными рисками безопасности. Хотя система в целом остается стабильной, страна сталкивается с серьезными вызовами и локальными перебоями в электроснабжении.

Вот основные факторы риска:

  • Высокие цены и снижение конкурентоспособности: после потери дешевого российского газа промышленность Германии платит за электроэнергию в разы больше, чем конкуренты в США или Китае. Это способствует стагнации экономики.

  • Зависимость от волатильных источников: формально, переход на возобновляемую энергию идет быстро, но не хватает мощностей для покрытия потребностей в периоды безветрия и отсутствия солнца.

  • Медленное развитие инфраструктуры: бюрократия замедляет строительство новых сетей и ветропарков.

  • Отказ от АЭС и угольная зависимость: закрытие последних ядерных реакторов увеличило нагрузку на угольные и газовые станции, что противоречит климатическим целям, хотя в 2025 году ВИЭ заняли лидирующую позицию.

  • Риски диверсий: Критическая инфраструктура подвергается атакам. В начале 2026 года произошел многодневный блэкаут в Берлине из-за поджога подстанции.

#климат #Латвия #энергетика #безопасность #геополитика #инфраструктура #экономика #Германия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(3)

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    15-го февраля

    Цена??? И хочу хохлушку..... Мстить буду пол ночи... Суки

    0
    1
  • З
    Злой
    13-го февраля

    Если хоть кто-то что-то понимает в технике, хоть 1 раз держал гаечный ключ в руках, а не только смартфон, ставьте сами солнечные панели без участия фирм и Садалес тиклс, вам не нужен проект и монтаж, вы сами поставите всё, Садалес тиклс только наваривается на том, что вы обратились к ним, если делаете сами у вас панели окупается в 10 раз быстрее,проверил на себе всё делал сам, если Садалес тиклс со мной не согласны, могу им привести полный расчёт.

    39
    4
  • А
    Антимонетарист
    13-го февраля

    Как хорошо Николай описал проблемы. Теперь шахеды точно будут знать куда лететь...

    13
    3
Читать все комментарии

