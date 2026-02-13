В первом полугодии 2026 года готовится к подписанию Общая декларация о намерениях между Германией, Литвой и Латвией — на уровне министерств энергетики. Создаваемая Baltic-German PowerLink «способствовала бы увеличению установленной мощности и улучшению инфраструктуры в регионе Балтийского моря».

Ветер-ветер, ты могуч

Цели и задачи — в духе «Зеленого курса» ЕС и геополитики Брюсселя. «Выражена готовность постепенно прекратить использование ископаемого топлива (особенно из России), продолжать развитие морской энергии ветра».

Наш Кабинет Министров еще 9 апреля 2024 года утвердил национальную позицию «О постепенном отказе от импорта российского природного газа, улучшении надзора за потенциальной энергозависимостью». Собственно, Латвия уже давно не закупает в РФ ни одного кубического метра — но теперь будет еще более внимательно следить за партнерами...

Теперь же, согласно графику, на III квартал 2026 года намечено принятие решения о взаимном соединении энергосистем Германии и Балтии, а также финансировании этой схемы. Вместе с тем, готовящаяся декларация «остается открытой и к ней могут присоединиться государства-участники ЕС, граничащие с Балтийским морем».

Как указывается в документе, который направил на согласование правительства министр климата и энергетики Каспарс Мелнис («Новое Единство»), планирующееся соединение с Германией будет «гибридным». То есть, весьма гибким.

Берлин идет на риск

Что неудивительно: по оценкам экспертов, энергетика Германии в 2025–2026 годах переживает сложный переходный период, характеризующийся высокой стоимостью энергии, трансформацией инфраструктуры и повышенными рисками безопасности. Хотя система в целом остается стабильной, страна сталкивается с серьезными вызовами и локальными перебоями в электроснабжении.

Вот основные факторы риска: