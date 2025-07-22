Baltijas balss logotype

Отсутствует четкая позиция по России: опера в Эстонии прекращает сотрудничество с аргентинским режиссером 1 302

Культура
Дата публикации: 22.07.2025
BNS
Отсутствует четкая позиция по России: опера в Эстонии прекращает сотрудничество с аргентинским режиссером

Национальная опера "Эстония" прекращает сотрудничество со связанным с Россией режиссером Хосе Кура и в этой связи отменяется намеченная на 26 сентября премьера оперы "Питер Граймс".

Решено основано на позиции Министерства культуры, согласно которому выступающим в России артистам не место на эстонской сцене, и на том обстоятельстве, что и руководство, и сотрудники национальной оперы придерживаются мнения, что невозможно продолжать сотрудничество с постановщиком Хосе Кура без его четкого осуждения войны России против Украины и полного разрыва связей с страной-агрессором.

По просьбе руководства театра Кура представил письменное заявление на эту тему, но в нем, к сожалению, отсутствовала четкая позиция в отношении России.

По словам генерального директора эстонской оперы Отта Маатена, работа театра может приносить результаты только в том случае, если все, с кем театр сотрудничает, придерживаются тех же ценностей и искренне и открыто стремятся к общей цели. «Когда эти принципы отсутствуют, а эти ценности не разделяются, теряется и смысл сотрудничества — а в таком случае мы не можем продолжать подобное сотрудничество», - сказал Маатен.

Ранее сообщалось, что российский дирижер Валерий Гергиев, которого СМИ РФ позиционируют как друга президента России Владимира Путина, не будет выступать на фестивале Un'Estate da RE под Неаполем 27 июля.

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    22-го июля

    Когда-то это уже было- линия одной партии и другого мнения не может быть.

    3
    1

