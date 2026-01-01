Услуги для пожилых людей и инвалидов ожидают масштабные сокращения в 2026 году, поскольку регионы благополучия и город Хельсинки планируют сократить расходы на них в общей сложности более чем на 200 миллионов евро. После официального запроса финское издание Yle выяснило, что около 140 миллионов евро будет сэкономлено на услугах для пожилых людей и более 60 миллионов евро – на услугах для инвалидов.

Большинство регионов предоставили данные о суммах экономии. В Хельсинки, Восточной Уусимаа и Кайнуу сообщили, что точная сумма экономии не определена, однако планы по сокращению расходов там всё же есть.

Наибольшую экономию планирует регион благополучия Канта-Хяме, который стремится сэкономить 28 миллионов евро на услугах для пожилых людей и 10 миллионов евро на услугах для инвалидов. В регионе планируется ”сократить количество мест круглосуточного проживания и сделать акцент на более лёгких формах совместного проживания”.

– Мы считаем, что сокращения расходов на следующий год можно уменьшить только в том случае, если регион благополучия получит дополнительное время для покрытия дефицита, – говорит руководитель региона благополучия Канта-Хяме Олли Науккаринен.

Профессор и исследователь в области ухода Теппо Крёгер считает эти сокращения тревожными, поскольку услуги для пожилых людей уже сейчас недостаточны.

– Вполне возможно, что мы вскоре снова окажемся в кризисной ситуации, как в 2019 году, в сфере ухода. Тогда вновь могут возникнуть серьёзные проблемы с качеством услуг, – предупреждает Крёгер.

По его словам, сокращения неизбежно приведут к тому, что доступ как к круглосуточному уходу, так и к уходу на дому будет всё труднее получить. Количество людей, получающих публично организованный домашний уход, уже третий год подряд снижается в Финляндии, несмотря на рост числа пожилых людей.

Крёгер также обеспокоен увеличением совместного проживания. По его словам, в эту услугу уже сейчас помещены пожилые люди, которые на самом деле нуждаются в гораздо более интенсивной помощи.

Руководитель исследований Ассоциация по защите прав людей с ментальной инвалидностью Сонья Миеттинен, в свою очередь, обеспокоена сокращениями в услугах для инвалидов.

– Можно ли реализовать эти меры, не подвергая опасности условия достойной жизни людей с инвалидностью, – задается вопросом Миеттинен.

Организации ранее заявляли, что регионы благополучия, похоже, слишком строго интерпретируют новый закон об услугах для инвалидов, чтобы добиться экономии. Миеттинен отмечает, что очень немногие люди с ментальной инвалидностью могут справиться в своей повседневной жизни только с услугами, предоставляемыми в соответствии с общими законами.

В качестве мер экономии регионы благополучия упоминают, среди прочего, облегчение структуры услуг, развитие услуг на дому и сокращение закупаемых услуг. Кроме того, регионы планируют увеличить дистанционные услуги, принять меры в отношении персонала и пересмотреть штатное расписание.

Что касается услуг для инвалидов, в некоторых регионах планируется закрыть центры дневной деятельности. Многие регионы также ссылаются на новый закон об услугах для инвалидов и возможности, которые он предоставляет в рамках мер экономии.

Регион благополучия Похьянмаа сообщает, что в дальнейшем услуги будут предоставляться на основе оценки потребностей и плана обслуживания клиентов, прежде всего в соответствии с общими законами.

Финансовое положение регионов благополучия характеризуется значительным дефицитом, поэтому экономию пытаются найти за счет сокращения различных услуг.

Уже в 2025 году были запланированы значительные сокращения в услугах для пожилых людей.