Рассматриваемый на этой неделе парламентом в окончательном чтении бюджет-2026 с его драконовскими сокращениями не критиковал только ленивый.

Министерство финансов на прошлой неделе взяло слово для защиты – на Комиссии Сейма по долгосрочному развитию ведомство Арвилса Ашераденса («Новое Единство») поведало, как расходы государства будут направляться на инвестиции и повлияют на рост экономики.

Балтийский аутсайдер

Рост ВВП, по мнению Минфина, осуществляется с помощью руководства публичными финансами, которые, в свою очередь, направляются на обеспечение публичных услуг, стабилизацию экономических циклов и увеличение потенциала экономики.

С точки зрения производительности на одного работника, занятого в латвийской экономике, мы сейчас находимся отнюдь не в лучшей ситуации, по сравнению, допустим, с 2021 годом, когда она скакнула более чем на 8%. Но и не как в 2020 году – с падением на 2%. 2025-26 годы обозначены умеренным ростом в 2 с лишним процента, и так же прогнозируется до 2028 года.

Озадачивает другое – по сравнению с другими Балтийскими государствами, продуктивность латвийского труженика – самая низкая. Хотя таковая тенденция была уже с 2005 года, Литва и Эстония шли на большом отрыве от нас, соревнуясь друг с дружкой, что называется, ноздря в ноздрю.

«В 2025 году рост возобновился, – констатирует Минфин, – существенный вклад в него обеспечили инвестиции, в т.ч. общие правительственные… обеспечивая мультипликативный эффект также на рост частных инвестиций».

В 2025 году в структуре внутреннего валового продукта наибольшую долю – около 55% – формирует частное потребление. Порядка 20% – общественное потребление. Еще 16,7% приходится на частные инвестиции, и 6,3% на создание правительственного брутто-капитала.

Последнее в текущем году превысило 2,5 миллиарда евро, и находилось на наивысшем уровне за два десятилетия. В ближайшие пару лет оно вырастет еще, превзойдя 3-миллиардную отметку в 2027 году. Примерно трех четвертей из этих сумм обеспечивает центральное правительство, прочее – самоуправления.

Слияние обороны и экономики

Защита государства от неприятеля в 2026 году обойдется бюджету в 2,216 миллиарда евро, и оборонный потенциал провозглашен главным приоритетом. Однако, если внимательнее просмотреть статьи финансовых документов на будущий год, то получим, что Министерство обороны занимает лишь 4-ю позицию среди ведомственных программ.

Ибо несоизмеримо большую долю в бюджете занимает – социальная защита с ее 6,109 миллиарда. Затем следуют расходы на общие правительственные службы – 2,436 миллиарда, и экономическая деятельность – 2,537 миллиарда. Среди отраслей-миллиардеров выделяются также: образование – 1,335 миллиарда и общественный порядок с безопасностью – 1,059 миллиарда.

Разумеется, военные расходы стали чемпионами по абсолютному росту – плюс 28,9%. Однако не дали себя в обиду и латвийские чиновники – расходы на общие правительственные службы выросли на 14,3%. А вот хозяйствованию на территориях и в жилищах уделят на 27% меньше, на экономическую деятельность – на 15,3% меньше.

Тем не менее в Министерстве финансов полагают, что с 2026 года оборонные расходы начнут давать собственный вклад в ВВП путем создания военно-промышленного сектора, инвестиции в который сначала уравняются с текущими расходами на армию, а затем и превысят их. В итоге, на среднесрочную перспективу (2027-28 гг.), нас ожидает 3% ВВП, которые будет генерировать оборонная индустрия.

Год капитальных вложений

Стратегия Министерства финансов на 2026 год – продолжать рост инвестиций, одновременно сокращая повседневные траты.

Так, на создание основного капитала будет израсходовано 1,086 миллиарда евро (+13,3%), на капитальные расходы – 1,299 миллиарда (+16,3%). Немного вырастет общее вознаграждение в госсекторе – до 1,995 миллиарда (+1,4%). В то же время сумма на закупаемые товары и услуги уменьшится до 1,24 миллиарда (-3,7%).

Лидером инвестиций в 2026 году среди гражданских секторов должна стать инфраструктура – на нее израсходуют 353,3 миллиона евро (на 30,7 миллионов или 9,5% больше, чем в 2025). Из оных 200,2 миллиона предназначены для продолжения Rail Baltica (см. стр. 6). А еще 142,7 миллиона для поддержания и развития государственных автодорог. Обещают сократить затраты на логистику, что повысит конкурентоспособность прочих секторов…

Впрочем, перед Брюсселем любая сумма в этой отрасли может быть оправдана и ее двойным назначением, в контексте т.н. оборонной мобильности.

Вообще же, если возвращаться к ВПК, то национальным предприятиям оборонки отводится не менее 30% в крупных закупках, что должно позволить увеличить спрос на местные услуги и производство. В частности, драйвером роста станет оборудование полигона НАТО «Селия», а также инвестиции в кибербезопасность.

Маленький, зато позитивный

В целом же, оценивая влияние бюджетных инвестиций на рост ВВП, Минфин обещает «создать небольшой, но позитивный фискальный импульс экономике в размере около 0,3% от ВВП».

«Профиль бюджета выражено направлен на развитие, – полагают в ведомстве А.Ашераденса, – на инвестиции, с упором на укрепление оборонительных возможностей, транспортную инфраструктуру и дигитализацию, а не на проекты потребления. Цифровая трансформация произойдет горизонтально, охватывая многие ведомства и системы публичного сектора».

Председатель Комиссии по долгосрочному развитию Угис Митревицс заметил, что во всех своих голосованиях по бюджету депутаты теперь связаны обязательствами по климатической повестке, «зеленым курсом». «Мы сами в комиссии рассматривали биологическое разнообразие, сохранение качества вод... В социальной области мы – не так много можем».

– Картина тут плачевна, – констатировал представитель Национального объединения ситуацию с «человеческим капиталом», или демографией. «Как мы тогда можем обещать экономический прорыв нашим жителям?», – задался политик риторическим вопросом…