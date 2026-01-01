Baltijas balss logotype
Латвия начинает работу в Совете Безопасности ООН: что там будет делать

Политика
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия начинает работу в Совете Безопасности ООН: что там будет делать
ФОТО: LETA

С 1 января Латвия будет работать в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в качестве непостоянного члена до 31 декабря 2027 года, пишет ЛЕТА.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес, первый рабочий день Латвии в СБ ООН — 2 января, когда состоится торжественная церемония подъема флагов новых стран-членов.

По её словам, 1 января в ООН — выходной, и заседания в этот день обычно не проводятся. Церемония 2 января будет транслироваться в прямом эфире, также будет доступна видеозапись. С этого дня флаг Латвии будет установлен у зала заседаний Совбеза ООН наряду с флагами других 14 стран-членов.

После торжественных мероприятий начнется повседневная работа, так как в активной повестке дня СБ ООН находится около 60 вопросов. Часть из них рассматривается регулярно в соответствии с заранее установленными мандатами — в том числе по ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, Йемене, Колумбии и Гаити. Помимо регулярных заседаний, они могут созываться как председательствующей страной, так и любой другой страной-членом СБ ООН.

Павлюта-Десландес указала, что Латвия будет тесно сотрудничать со своими партнерами, включая европейские страны — Данию и Грецию как избранных членов, а также Францию, Великобританию и основного союзника — США. Она подчеркнула, что одной из главных приоритетных задач Латвии в СБ ООН будет поддержка Украины, и Латвия вместе с единомышленниками будет инициировать заседания по Украине, как это происходило с начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

Вопрос Украины Латвия планирует поднимать не только на специально посвященных заседаниях, но и на тематических — например, по международному праву, детям в вооруженных конфликтах, вопросам женщин и защите мирного населения. Павлюта-Десландес отметила, что в феврале особое внимание будет уделено Украине, поскольку 24 февраля исполнится годовщина полномасштабной российской агрессии, и в этот день традиционно проводятся специальные заседания СБ ООН.

Посол также рассказала, что значительная часть работы происходит за закрытыми дверями — в формате консультаций и на уровне экспертов, где подготавливаются решения, проекты резолюций и мандатов. По её мнению, участие в Совбезе ООН предоставляет Латвии более широкую платформу и большую видимость, позволяя активнее доносить свою позицию как в самом СБ ООН, так и за его пределами — на неформальных заседаниях и брифингах.

Павлюта-Десландес подчеркнула, что работа Латвии в СБ ООН будет тесно согласована с представителями Украины и союзниками, принимая во внимание развитие международных переговоров по окончанию войны. Она признала, что работа будет сложной и интенсивной, но Латвия к ней хорошо подготовлена.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), участие Латвии в СБ ООН — это самый прямой вклад в укрепление безопасности и суверенитета страны, поскольку СБ принимает юридически обязательные решения для всех государств-членов ООН.

Планируется, что Латвия будет использовать свою работу в СБ ООН для продвижения справедливого и устойчивого мира в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах конфликтов, укрепления глобальной безопасности, защиты основанного на международных правилах порядка в соответствии с Уставом ООН и совершенствования деятельности Совета.

В качестве приоритетов Латвия выделила защиту международного порядка, основанного на правилах, достижение справедливого и устойчивого мира в Украине, освещение преступлений России и привлечение к ответственности, содействие гендерному равенству и предотвращение сексуального насилия в вооруженных конфликтах, а также поиск решений актуальных проблем безопасности, включая гибридные угрозы, кибератаки и риски, связанные с искусственным интеллектом.

В этом году Латвия будет работать в СБ ООН вместе с пятью постоянными членами — США, Великобританией, Китаем, Францией и Россией — и девятью избранными. В ноябре Латвия будет председательствующей страной в Совбезе ООН, а завершит свою работу 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что 3 июня прошлого года Латвия была избрана в СБ ООН на два года — 2026 и 2027 — получив 178 голосов. Для избрания в качестве непостоянного члена требовалась поддержка двух третей государств-членов ООН.

Латвия выдвинула свою кандидатуру как избранный член от Восточноевропейской группы и осталась единственным кандидатом после того, как Черногория до 31 января 2025 года сняла свою кандидатуру.

#Украина #ООН #Латвия #дипломатия #конфликты #политика
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го января

    одной из главных приоритетных задач Латвии в СБ ООН будет поддержка Украины, -- Нет, чтобы Павлюте озаботится внутренними делами Латвии, состоянием её экономического положения на международной арене! Так нет, потому что внутренние проблемы Латвии, это только её проблемы.

    47
    1
  • A
    Aleks
    1-го января

    Это главная новость? Главная новость в другом.Снова партнёры обманули двоечника кгбшника,когда пообещали ему ,что прикроют его операцию под ложным флагом,когда Украина нанесет ,якобы,удар по его резиденции . Для этого ездил в США Дмитриев,Чубайс в Израиле работал,израильское лобби в США,говоря Путину ,что их люди в ЦРУ и АНБ будут на стороне России... И такой прокол.ЦРУ и АНБ не повелись и у них есть спутниковые снимки,что никакого удара по резиденции не было,а Песков уже и доказательства собрал:дрон и актера.😀 Это вам не операция ,,рязанский сахар,,со взрывами домов в России руками ФСБ,чтобы развязать вторую чеченскую... Это уже другая игра... Имея хорошие отношения с Трампом и так бы получил все конституционные области... Зачем надо было изображать этот удар,вообще непонятно. Ладно,Израиль изобразил удар 7 октября,так на территории Палестины нефти завались,поэтому то и гнобят палестинцев за триллионы долларов,но тут то зачем?!

    4
    37

