В первый день года ожидается сильный снегопад 0 822

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В первый день года ожидается сильный снегопад
ФОТО: LETA

В первый день года в западных и центральных районах Латвии ожидается сильный снегопад, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Утром в четверг небо будет покрыто облаками, однако местами в восточных районах сквозь них пробьются солнечные лучи. С середины дня с запада Латвию пересечет обширная зона осадков — в западных и центральных районах ожидается сильный снегопад, местами снежный покров увеличится на 5–8 сантиметров.

Вечером местами на побережье снег перейдёт в мокрый снег, в отдельных местах возможна гололедица.

На отдельных участках автодорог будет скользко, а во время снегопада видимость местами ухудшится до 1–2 километров.

Будет дуть умеренный южный ветер, который постепенно сменится юго-восточным. На побережье порывы ветра достигнут 15–19 метров в секунду, а во второй половине дня порывы до 15 метров в секунду возможны и во внутренних районах на западе и в центре страны.

Температура воздуха повысится до -3…-8 градусов, но в самых западных районах потеплеет до -2…+3 градусов.

В Риге день будет пасмурным. Утром ожидается небольшой снег, а вечером зона осадков с запада достигнет и столицы, снежный покров увеличится на 2–4 сантиметра. Будет преобладать умеренный южный и юго-восточный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду. Температура воздуха составит от -4 до -5 градусов.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
