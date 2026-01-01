Вспышки такого уровня могут привести не только к магнитным бурям, но и нарушить работу спутников, радиосвязи и навигации.

Нынешний солнечный цикл приближается к драматичной и чрезвычайно интересной с научной точки зрения фазе, и астрономы сегодня наблюдают за звездой еще внимательнее, чем ранее.

Активность Солнца не является постоянной: она меняется в рамках цикла продолжительностью около 11 лет. Его пик (или максимум) — это период, когда пятна, вспышки и корональные выбросы массы наблюдаются наиболее часто. В его нижней точке (солнечный минимум), эти явления могут не происходить месяцами. Ученые считают, что нынешний — 25-й — цикл начался в 2019 году, а его максимум пришелся на 2024-й. Это означает, что весь 2025 год относится к фазе спада текущего солнечного цикла, и эта тенденция сохранится как минимум еще в ближайшие месяцы.

Однако этот вовсе не означает, что вероятность сильных вспышек или геомагнитных бурь исчезла. Эксперты предупреждают: Земле «расслабляться» не стоит — сюрпризы от Солнца еще не закончились.

По оценкам астрономов, в 2025 году был побит десятилетний рекорд по числу дней с магнитными бурями (69), тогда как в 2024-м их было 44.

Еще более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp достигал значения четыре и выше. Таких оказалось 164 против 94, то есть на 75% больше.

В Лаборатории солнечной астрономии пояснили, что основным фактором, повлиявшим на рост числа бурь, стало необычно большое число корональных дыр на Солнце.

«Если в прошлом году сам термин „корональные дыры“ еще мало кто знал, то сейчас эти структуры полностью доминируют в информационной повестке, затмевая собой вспышки и остальные явления солнечной активности», — отметили эксперты.

Несмотря на то, что текущий 25-й солнечный цикл находится на выраженной стадии спада, сильные вспышки и мощные геомагнитные бури еще возможны, отмечает специалист в области астрофизики Райан Френч.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ также констатируют, что признаков системного снижения числа корональных дыр или уменьшения их размера пока не наблюдается. Следовательно, как минимум первые месяцы наступающего 2026 года по-прежнему будут находиться под их существенным влиянием, а количество магнитных бурь не уменьшится.

«Исторически самые сильные солнечные явления чаще всего происходят именно в фазе спада цикла — иногда даже спустя несколько лет после солнечного максимума», — подчеркнул Френч.

Для наглядности он обратился к данным по предыдущим циклам — 23 и 24.

Солнце готовит «супервзрыв»: гигантское пятно накапливает энергию

Так, в первом случае, когда пик солнечной активности пришелся на 2001 год, произошло десять вспышек мощнее X10: четыре — в 2003-м, две — в 2005-м и одна — в 2006-м, то есть спустя годы после максимума.

Класс X считается самым сильным. Вспышки такого уровня могут привести не только к магнитным бурям, но и нарушить работу спутников, радиосвязи и навигации.

Примечательно, что самая крупная из них, произошедшая в ноябре 2003 года, по разным оценкам достигла уровня Х28-X48 — из-за превышения чувствительности приборов того времени точную мощность определить сложно. Солнечная вспышка класса X40 высвобождает колоссальное количество энергии — примерно эквивалентное взрыву десяти миллиардов мегатонн тротила или энергии миллиарда водородных бомб. Суммарная энергия события такого масштаба могла бы обеспечивать современные мировые энергетические потребности на протяжении сотен тысяч лет.

Почему мы наблюдаем за ним?

Когда-то мощные солнечные бури влияли на человечество лишь тем, что создавали яркие полярные сияния. Сегодня цивилизация зависит от электрических сетей, которые обеспечивают поток информации, доставку товаров и движение людей по всему миру, отмечает доцент кафедры экологической истории из Джорджтаунского университета Дагомар Дегроот.

Но может ли солнечная буря массово «отключить» все эти важные системы на месяцы или годы? По его словам, исследователи работают над ответами на подобные вопросы.

«Пока ясно одно: для защиты этих сетей ученым необходимо следить за Солнцем в режиме реального времени. Тогда операторы смогут снижать нагрузку или перенаправлять потоки электроэнергии в сетях при приближении коронального выброса. Небольшая подготовка может предотвратить коллапс», — полагает эксперт.

Впрочем, не так давно уже высказывалось опасение, что стремительно растущая группировка спутников на низкой околоземной орбите становится все более уязвимой к событиям космической погоды. Ученые тогда предположили, что аппараты начнут сталкиваться уже через 2,8 дня, если потеряют маневренность во время солнечной бури. Подобные аварии сопряжены с целым рядом рисков: как на орбите, так и на Земле.

Что еще важно знать

Солнце и климат на Земле. По словам экспертов, активность звезды в рамках 25-го цикла может немного изменять количество энергии, получаемой нашей планетой, но ее влияние на глобальный климат невелико по сравнению с парниковыми газами и другими факторами, обусловленными деятельностью человека. При этом краткосрочные эффекты могут включать слабые изменения в верхних слоях атмосферы и процессы, способные изменять региональные погодные условия.

Влияние на солнечные панели. Наземные устройства в целом вырабатывают примерно одинаковое количество энергии независимо от солнечной активности, поскольку увеличение общего излучения минимально. Однако панели на спутниках могут быстрее деградировать в годы высокой активности из-за усиленного радиационного и частичного воздействия.

Полеты во время сильных солнечных бурь. Для большинства пассажиров гражданских рейсов такие полеты считаются безопасными, поскольку уровни облучения остаются в пределах нормативов. Основные риски касаются авиакомпаний и экипажей, особенно на полярных маршрутах, где рейсы могут перенаправляться или выполняться на других высотах.

Насколько активным будет Солнце?

Оно, согласно оценкам, вероятно, останется в состоянии высокой активности и в 2026-м. В этот период ожидается, что число солнечных пятен будет оставаться относительно высоким по сравнению с ранними годами цикла, а частота вспышек и корональных выбросов массы будет превышать долгосрочные средние значения.

Хотя, поясняют ученые, прогнозировать действия звезды непросто, ведь она представляет собой сложную магнитогидродинамическую (МГД) систему (когда поток заряженной «жидкости» и магнитные поля непрерывно взаимодействуют). Так, недавняя солнечная активность показала, как расчеты могут упускать реальную картину.

До этого многие специалисты предполагали, что новый цикл окажется слабым — с умеренным числом пятен и невысокой пиковой активностью. Но, вопреки первоначальным оценкам, звезда оказалась более «агрессивной».

В течение 2026 года астрономы будут анализировать статистику солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы, чтобы проверять и уточнять теории о том, как магнитные поля зарождаются и перестраиваются внутри Солнца. Одновременно с этим ученые попытаются понять, почему одни циклы бывают слабыми, другие — сильными. Уроки, полученные в ходе нынешних наблюдений, помогут сформировать ожидания для 26-го цикла и последующих.

Пока, отмечает издание Science Times, ключевой вывод заключается в том, что годы вокруг солнечного максимума, включая 2026-й, представляют собой период повышенного, но управляемого риска для современных технологических систем.