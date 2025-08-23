Baltijas balss logotype
Президенты Эстонии и Латвии отметили совместным велопробегом год книги 2 277

Культура
Дата публикации: 23.08.2025
BNS
Президенты Эстонии и Латвии отметили совместным велопробегом год книги

Президент Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу совместным велопробегом отметили 500-летие публикации первых книг на эстонском и латышском языках.

Символический культурный мост между двумя соседними странами помогли построить поэт и переводчик Contra и Дайла Озола, которая своими переводами сблизила литературу и народы Эстонии и Латвии.

Велопробег президентов начался на мосту через реку Раамату. Затем они проехали по историческим ливским землям в библиотеку деревни Рамата, где президенты подчеркнули, что именно литература веками была опорой для обоих народов. Президент Карис подарил три переведенных на латышский книги.

В Эстонии президенты остановились в деревне Раамату, где их приветствовали местные жители, волостной старейшина Мульги Дмитрий Орав, председатель волостного собрания Имре Югомяэ и директор Института культуры мульков Пирет Лескова. Дальше они отправились в Мыйзакюла, где Ану Лаарманн представила музей, библиотеку и церковь Святой Марии Магдалины.

Президенты также остановились в самой северной точке Латвии “Baltās naktis”, которая является традиционным местом встречи эстонцев и латышей. День завершился на хуторе Эглитеэси в деревне Ипику, где писатель Тийт Алексеев рассказал о наследии писателя и переводчика древнегерманских эпосов Рейна Сеппа и президенты высадили в саду две яблони.

Латышская письменность возникла в XVI веке вместе с появлением первых религиозных текстов на латышском языке, таких как лютеранские и католические катехизисы. Первые печатные книги на латышском были изданы в этот период, хотя первая книга 1525 года не сохранилась до наших дней.

#книги #велосипеды #эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го августа

    Дмитрий, Лескова, Алексеев - не многовато-ли для такого исторического момента русских имён и фамилий?

    2
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го августа

    А на каком же языке общалась вся эта гоп-компания...? Вероятнее всего английский, или латышский, или эстонский? Или переводчики рядом бежали и переводили.

    8
    0

