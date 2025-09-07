Baltijas balss logotype
Главный приз Венецианского кинофестиваля присудили Джиму Джармушу. Он не был фаворитом

Культура
Дата публикации: 07.09.2025
BBC
Главный приз Венецианского кинофестиваля присудили Джиму Джармушу. Он не был фаворитом

Джим Джармуш получил «Золотого льва» — главный приз Венецианского кинофестиваля — за фильм «Отец мать сестра брат» о сложных отношениях родителей и их взрослых детей.

Несмотря на положительные отзывы критиков, эта лента не считалась фаворитом: победу прочили «Голосу Хинд Раджаб» о гибели пятилетней палестинской девочки в Газе. В итоге режиссер из Туниса Каутер Бен Ханья была вынуждена довольствоваться вторым призом — гран-при.

«Отец мать сестра брат» состоит из трех новелл, действие которых происходит в Нью-Джерси, Дублине и Париже. В фильме задействован звездный состав актеров, включая Том Уэйтса, Адама Драйвера, Маим Бялик, Шарлотт Рэмплинг, Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Индия Мур и Лука Сабба.

«Благодаря вас за то, что вы оценили наш тихий фильм», — сказал, принимая награду, классик американского независимого кино.

Тони Сервилло получил награду как лучший актер за роль порядочного, но уставшего от жизни политика в фильме Паоло Соррентино La Grazia (некоторые прокатчики переводят как «Помилование»).

Читайте нас также:
#кино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

