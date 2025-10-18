Baltijas balss logotype
Повалий заговорила на украинском, возмутив заявлениями и украинцев, и россиян 0 325

Культура
Дата публикации: 18.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Повалий заговорила на украинском, возмутив заявлениями и украинцев, и россиян

Повалий заговорила на украинском, возмутив заявлениями и украинцев, и россиян.

Таисия Повалий приняла участие в опросе о том, какие вещи и люди являются "наиболее русскими". Певица приписала России борщ, реку Днепр и сало, а также назвала самой русской исполнительницей саму себя:

"Теперь самая русская. [Паспорт получила] давно, в 2022 году".

В комментариях попытки Повалий быть самой искренней россиянкой не оценили. Возмутились как россияне, так и украинцы:

"Днепр будет твоим, только если ты в нем утопишься".

"Как неприятно ее слушать, а смотреть невозможно".

"Забудь про борщ".

"Не понимаю, почему она разговаривает на украинском в России".

"Забудь уже за Днепр и сало, ешь свои щи".

"Быстро переобулась. Предательница".

"Для них для всех, где спать легла - там и Родина".

Напомним, ранее Повалий ходила на шоу к пропагандисту Борису Корчевникову. Она рассказала ему, что сын умолял ее поддержать Украину, однако та отказалась.

#россия #шоу-бизнес #украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
