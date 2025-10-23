Baltijas balss logotype
Поколение Z хочет меньше секса на экранах 0 85

Дата публикации: 23.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Поколение Z хочет меньше секса на экранах

Согласно новому исследованию, смешные подростковые комедии и сексуальные драмы теряют популярность среди зрителей поколения Z. Пожалуйста, никакого секса, мы - поколение Z.

Согласно новым данным Центра ученых и повествователей Калифорнийского университета, зрители поколения Z устали от сексуального контента на экране.

Опубликованный на этой неделе ежегодный отчет американского университета "Подростки и экраны", озаглавленный "Будьте реалистами: взаимосвязь по требованию", в августе опросил 1500 молодых людей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет в США.

В отчете говорится о том, что представители поколения Z жаждут правдоподобности и аутентичности в СМИ: 59,7 % заявили, что "хотят видеть больше контента, где главными отношениями являются дружеские"; 54,1 % заявили, что хотят видеть "персонажей, которые не заинтересованы в романтических отношениях в данный момент"; а 48,4 % подростков заявили, что в современных фильмах и телешоу "слишком много секса и сексуального контента".

Действительно, романтика заняла предпоследнее место в списке тем, которые подростки хотели бы видеть на экране. Токсичные отношения и любовные треугольники также вошли в число наиболее утомительных для молодых зрителей тропов.

Вместо этого поколение Z отдает предпочтение анимации, а не живому действию - с 42 % в 2024 году до 48,5 % в этом году.

Эти результаты не должны удивлять, поскольку исследование Калифорнийского университета, проведенное в 2023 году, уже показало повышенную склонность поколения Z к сюжетам, в центре которых находятся платонические отношения, а не откровенные сексуальные контакты. Исследователи назвали эту развивающуюся тенденцию "номанс", что согласуется с исследованиями, показывающими снижение сексуальной активности среди поколения Z.

Например, в исследовании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), проведенном в 2021 году, говорится, что только 30 % подростков вступали в сексуальные отношения, что значительно меньше, чем 38 % в 2019 году и более 50 % в предыдущие десятилетия.

Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Кэтлин Этье заявила тогда, что это снижение может быть хорошим признаком, если оно отражает большее количество молодых людей, принимающих здоровое решение отложить секс и сократить количество партнеров. Однако она добавила: "Меня беспокоит то, что это может быть отражением социальной изоляции".

В прошлом году в Калифорнийском университете был опубликован доклад "Подростки и экраны" под названием "Реальность кусается! Больше фантазии, больше дружбы" - он также показал, что молодые зрители хотят больше фильмов, посвященных платоническим отношениям. Более 62 % опрошенных в возрасте от 10 до 25 лет согласились с тем, что сексуальное содержание не является необходимым для развития сюжета в фильмах или телешоу.

Также в прошлом году журнал Economist обнаружил, что в голливудских фильмах на 40 % меньше сексуального содержания по сравнению с началом 2000 года, а примерно половина всех фильмов вообще не содержит сексуального контента.

Что еще более удивительно и противоречит стереотипам, исследование Калифорнийского университета, проведенное в этом году, также свидетельствует о том, что молодые люди по-прежнему хотят ходить в кино, по-прежнему смотрят фильмы и телепередачи и охотно обсуждают просмотренное с друзьями.

#кино #секс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
