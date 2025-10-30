Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины поддерживает введение санкций против российского мультфильма "Маша и Медведь". Об этом говорится в ответе министерства на обращение главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.

"Получил ответ от Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины на мое обращение относительно "Маши и Медведя". Во-первых, в министерстве также выступают за санкции для этого российского продукта", - отметил он.

Во-вторых, как сообщил Юрчишин, по результатам анализа, коллеги из МКСК подтверждают, что владельцем контента является российская студия "Анимаккорд", которая платит налоги в РФ и, несмотря на кипрские оффшоры, сохраняет устойчивую связь с Россией через систему собственности, руководства и прав интеллектуальной собственности. Поэтому, эта компания вполне может быть спонсором терроризма.

"А деньги они получают из Украины. Очень важный акцент: YouTube сначала большой войны заблокировал монетизацию для российских авторов. Однако эти ограничения не работают, если просмотры идут из Украины. "Анимаккорд" имеет украиноязычную версию "Маши и Медведя", которую смотрят украинские дети, а деньги за просмотр идут в Россию. То есть, спонсируют терроризм через налоги", - объяснил депутат.

По его словам, в ответе на обращение в МКСК отметили, что на этот мультик целесообразно наложить санкции.

"Ранее Нацполиция также подтвердила связь "Маши и Медведя" с РФ", - добавил он.