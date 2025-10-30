Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минкультуры поддерживает введение санкций против российского мультфильма «Маша и Медведь» 0 564

Культура
Дата публикации: 30.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Минкультуры поддерживает введение санкций против российского мультфильма «Маша и Медведь»

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины поддерживает введение санкций против российского мультфильма "Маша и Медведь". Об этом говорится в ответе министерства на обращение главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.

"Получил ответ от Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины на мое обращение относительно "Маши и Медведя". Во-первых, в министерстве также выступают за санкции для этого российского продукта", - отметил он.

Во-вторых, как сообщил Юрчишин, по результатам анализа, коллеги из МКСК подтверждают, что владельцем контента является российская студия "Анимаккорд", которая платит налоги в РФ и, несмотря на кипрские оффшоры, сохраняет устойчивую связь с Россией через систему собственности, руководства и прав интеллектуальной собственности. Поэтому, эта компания вполне может быть спонсором терроризма.

"А деньги они получают из Украины. Очень важный акцент: YouTube сначала большой войны заблокировал монетизацию для российских авторов. Однако эти ограничения не работают, если просмотры идут из Украины. "Анимаккорд" имеет украиноязычную версию "Маши и Медведя", которую смотрят украинские дети, а деньги за просмотр идут в Россию. То есть, спонсируют терроризм через налоги", - объяснил депутат.

По его словам, в ответе на обращение в МКСК отметили, что на этот мультик целесообразно наложить санкции.

"Ранее Нацполиция также подтвердила связь "Маши и Медведя" с РФ", - добавил он.

Читайте нас также:
#мультик #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео