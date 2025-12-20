Вы уже купили новые новогодние игрушки, испекли печенье, послушали альбом Синатры, а праздничное настроение так и не появилось? Пришло время принимать экстренные меры. Позовите друзей, заварите чай, завернитесь в тёплый плед и приготовьтесь смотреть самые волшебные, светлые и духоподъёмные фильмы.

"Пока ты спал"

Нежная история об одиночестве, обмане и спасении под Новый год. Главная героиня фильма — сотрудница метрополитена по имени Люси (Сандра Буллок), тайно влюбленная в одного из своих постоянных пассажиров. В один прекрасный день жизнь загадочного незнакомца оказывается в опасности, а Люси получает уникальный шанс попробовать себя в роли спасительницы. Увы, семья парня, которого, как выяснилось, зовут Питер (Питер Галлахер) ошибочно решает, что Люси его невеста. «Пока ты спал» — тот самый полузабытый рождественский фильм из 90-х, который дарит атмосферу долгожданного уюта и семейной теплоты. Романтики здесь не то чтобы много, зато есть по-настоящему смешные шутки.

"Отпуск по обмену"

Еще одна новогодняя классика, которая из года в год упорно не теряет своей актуальности. Сюжет «Отпуска по обмену» разворачивается вокруг двух одиноких женщин — Аманды (Кэмерон Диас) и Айрис (Кейт Уинслет) — которые решают обменяться домами на зимние праздники. В итоге, Аманда отправляется в заснеженную английскую деревню, а Айрис улетает в знойную Калифорнию. По мере развития событий каждая из героинь обретает долгожданную любовь и решается на сакраментальный — по-настоящему взрослый — жизненный выбор.

"Семьянин"

Фантастическую комедию «Семьянин» можно считать неофициальной голливудской адаптацией «Рождественской песни» Чарльза Диккенса с поправкой на современность. Главный герой картины — успешный бизнесмен в исполнении Николаса Кейджа — мало чем отличается от того же Скруджа. Он также помешан на карьере, деньгах и прочем материализме, который дает ему долгожданную стабильность и признание, но, увы, лишает самого главного — настоящей любви. Под Новый год главный герой получает возможность пожить другой жизнью — в доме, где у него есть дети и любимая жена.

"Привет семье"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни справлял новогодние праздники в компании надоедливых родственников. «Привет семье!» — один из тех фильмов, который заставляет вспомнить, как и почему именно вы решили отказаться от традиционного праздника в кругу не самых близких, но все же родных по крови людей. Главная героиня «Привет семье!» — амбициозный адвокат Мередит (Сара Джессика Паркер) — решает провести Рождество в обществе семьи своего жениха Эверетта Стоуна (Дермот Малруни), но вот незадача: абсолютно все Стоуны демонстративно ее ненавидят. В итоге, то, что должно было стать теплым семейным торжеством обернулось для Мередит настоящим полем битвы.

"Реальная любовь"

Один из самых известных новогодних ромкомов представляет собой альманах романтических историй, главные герои которых — обычные люди, переживающие те или иные жизненные события. Рождество в том или ином смысле влияет на судьбы всех персонажей, заставляя их выйти из зоны комфорта: переосмыслить прошлые отношения, завязать новое знакомство и даже переехать в другую страну. Отдельный бонус «Реальной любви» — потрясающий каст, состоящий из самых известных британских актеров в лице, Лиама Нисона, Эммы Томпсон, Колина Ферта, Хью Гранта и многих других.

"Что-то от Тиффани"

В 2020-м году весь мир особенно сильно нуждался в рождественском чуде. Вероятно, именно по этой причине выход картины под названием «Что-то от Тиффани» был как нельзя кстати. Главная героиня — владелица пекарни в исполнении Зои Дойч — раз за разом разочаровывается в своем бойфренде, который не перестает ее подводить. Оказавшись в очередной передряге из-за горе-жениха, девушка встречает Итана (Кендрик Сэмпсон) — парня-мечту, внезапно ставшего реальностью. Обаятельного и искренне доброго человека, способного любить других и быть любимым самому. Увы, завязать новые — более здоровые и гармоничные отношения — оказывается не так легко, как хотелось бы.

"Интуиция"

Сложно представить топ рождественских романтических комедий без «Интуиции» с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл. Этот фильм определенно плохо постарел, а некоторые режиссерские и сценарные решения и вовсе вызывают вопросы, однако химия между персонажами Джонатана и Сары решает все. Не переживать за их отношения просто невозможно.Особенно, учитывая тот факт. что их судьба зависит от случая — сможет ли Джонатан найти книгу, в которой Сара написала свой номер телефона? Успеет ли Сара встретиться с возлюбленным до того, как он окончательно утратит надежду на их взаимную любовь?

"Пир семи рыб"

«Пир семи рыб» — вероятно, самый недооцененный рождественский ромком из нашего топа. Вышедшая в 2018-м году картина повествует о традиционном итальянском празднике, который отмечается в канун Рождества. Главный герой — старшеклассник по имени Тони (Скайлер Гизондо) убежден, что вся семья хочет отправить его учиться в бизнес-школу — по стопам отца. Однако сам Тони чувствует свое призвание в сфере искусство и тайно мечтает стать художником. Внезапная влюбленность помогает главному герою не только решить затяжное внутреннее противоречие. но и найти силы, чтобы стать самим собой.

"Дух Рождества"

«Дух Рождества» можно смело отправить в категорию guilty pleasure. Картина Дэвида Джексона местами настолько банальна и глупа, что от этого невольно начинаешь получать удовольствие. Главная героиня — адвокат по имени Кэйт (Джен Лилли) — пытается оценить и продать старый дом викторианской эпохи. По ходу развития сюжета выясняется, что в доме вот уже несколько лет обитает весьма привлекательный призрак Дэниель (Томас Бодуан), который явно не хочет делиться своим прижизненным имуществом с кем-то другим. Естественно, это знакомство довольно быстро превращается в обреченные романтические отношения,за которыми, впрочем, все равно интересно наблюдать.

"Неуловимый аромат любви"

Журналистка Натали из Лос-Анджелеса летит к своему идеальному виртуальному парню, чтобы сделать ему сюрприз на Рождество, но обнаруживает, что он не тот, за кого себя выдает. Обманщик предлагает помочь Натали познакомиться с настоящим парнем, но только если она притворится его девушкой на праздники.