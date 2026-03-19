2026 год для Латвии является знаковым уже с самого начала – ибо впервые в нашей истории военные расходы (2,2 миллиарда евро) превысили расходы на здравоохранение (1,968 миллиарда).

Последние, кроме всего, сократились на 66,1 миллион по сравнению с уровнем прошлого года – а в 2027 году они уменьшатся еще на 11,5 миллиона.

Единственное, что может как-то изменить ситуацию – это смена первого лица Минздрава, хотя, казалось бы, Хосам Абу Мери принадлежит к премьерскому «Новому Единству», ему и все карты в руки… Но – нет.

Наша самая неотложная помощь

По сути, достаточно посмотреть смету расходов – чтобы понять, Минздрав имеет дело в первую очередь с запущенными болезнями, которые вовремя не диагностируют и не лечат, а потом пациентов мчат в больницу на «скорой». Неотложная медпомощь в бюджете 2026 года – 450 миллионов, или 27%. Данной отрасли медицины денег начисляют столь много и потому, что она ассоциируется с военными надобностями…

По сравнению с ней существенно уступают и амбулаторный уход (366,23 миллиона – 22%), и стационарное лечение (238,84 миллиона – 15%). На всю фармацевтику в Латвии планируют потратить – 348,96 миллиона евро, а на лабораторные исследования – 64,23 миллиона.

Причем, как удостоверился Ваш автор, рассматривая дорогостоящие, датские, агрегаты в 1-й рижской больнице – для обследования опорно-двигательного аппарата пациентов – государственные квоты кончились уже… в феврале!

Однако при этом, в некоторых отраслях Минздрав по-прежнему имеет денег, как дров за баней. К примеру, по 2025 году осталось 9,8 миллиона евро неиспользованного финансирования, в т.ч. от «инструментов политики ЕС и другой иностранной финансовой помощи». То есть, бедную (без кавычек, действительно, одну из самых небогатых в Евросоюзе) Латвию поддерживают – а наше медицинское начальство, оказывается, эти средства отчего-то не использует. Будем надеяться, хотя бы не тырит по карманам. Нав лаби, драуги.

Смертность исправно падает

Впрочем, если посчитать по статистике – то врачеватели ЛР идут в авангарде прогресса. Вот что у нас по онкологии – с 2018 года на 13% уменьшилась преждевременная смертность от злокачественных опухолей. Тут, правда, посчитана только возрастная когорта до 64 лет, а в такие года в нашей республике теперь даже на пенсию не выпускают.

«Хотя в Латвии уровень смертности от злокачественных опухолей в возрасте до 64 лет является одним из самых высоких среди стран ЕС-27 с превышением среднего показателя по ЕС (ок. 65 случаев на 100 000 населения), на национальном уровне за последние шесть лет отмечается постепенное снижение этого показателя». Вывод: «необходимо дополнительное финансирование».

Однако, кроме выделения средств – необходимо еще и понимание среди населения. А вот с этим у нас сложновато. Ибо в нашей стране почти втрое ниже уровень «отзывчивости» на тот же скрининг онкозаболеваний кишечника, чем в Финляндии – 25,8 и 74,4 процента соответственно.

Что касается понижения с 2019 года смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – от острого инфаркта миокарда на 11,3%, и от ишемического инсульта на 18,3% – то здесь тоже есть небольшой нюанс. При расчетах принималось во внимание наступление сего печального, непреодолимого события либо в стенах стационара – либо в течение 30 суток после.

В 2025 году по сердечной линии начат пилотный проект кабинета кардиологического ухода: для предотвращения повторных событий и инвалидности, консультации и обследования кардиолога, аритмолога, невролога. На 2026 год запланировано открытие… одного кабинета – в Валмиере. Вот им повезло!

По возросшей выживаемости малышей сопутствующих дополнений не имеется, тут что есть, то есть – с 2019 года смертность новорожденных понизилась на 56%. Да, молодцы, спору нет. Только число самих родов в ЛР за 6 лет сократилось примерно на 30%, и продемонстрировало самый низкий показатель за время наблюдений, включая Вторую Мировую.