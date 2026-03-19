Высокопоставленный представитель пограничной службы США Грегори Бовино объявил о своей отставке. Ранее Бовино, ставший главным публичным лицом антимигрантской кампании президента Трампа, был отстранен от руководства операцией в Миннесоте.

Бовино руководил операциями в городах, управляемых демократами, включая Лос-Анджелес, Чикаго и Миннеаполис, где федеральные агенты застрелили двух граждан США во время столкновений.

Он был отстранен от должности вскоре после того, как в январе в Миннесоте федеральные агенты застрелили активистов Рене Гуд и Алекса Претти, что спровоцировало массовые протесты и критику администрации Трампа со стороны демократов и общественности.

Ранее своего поста лишилась глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, ведомству которой подчиняется пограничная служба.

Бовино сообщил Breitbart News, что покинет агентство после выхода на пенсию в конце марта. Таким образом, завершается его почти 30-летняя карьера в миграционных органах.

«Для меня это было честью — работать бок о бок с агентами пограничного патруля на границе и во внутренних районах США в самых сложных условиях, с какими это ведомство еще не сталкивалось», — сказал он.

Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос Би-би-си о комментарии.

Бовино поступил на службу в Таможенно-пограничную службу — крупнейшее правоохранительное агентство Министерства внутренней безопасности — в 1996 году.