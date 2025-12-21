Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смерть легенды: 45 лет назад погиб Джон Леннон 1 158

Культура &
Дата публикации: 21.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Смерть легенды: 45 лет назад погиб Джон Леннон

Вечером 8 декабря 1980 года Джон Леннон и Йоко Оно покинули студию Record Plant в центре Нью-Йорка. Йоко и продюсер Джек Дуглас потратили предыдущие четыре дня на запись и сведение песни Walking on Thin Ice.

Леннон был очень доволен тем, какой получилась сольная песня Йоко Оно, и чем больше он слушал микс, тем больше убеждался в том, что у песни огромный потенциал. «Отныне мы будем двигаться именно в этом направлении», - взволнованно говорил Джон.

Запись финального микса песни была в руках Джона Леннона, когда он с Йоко садился в лимузин. Они планировали поужинать в Stage Deli, закусочной, расположенной буквально в двух кварталах от Карнеги-Холла, но в какой-то момент решили просто поехать домой.

Когда они подъехали к Дакота билдинг около 10:45 вечера Йоко первая вышла из машины и направилась ко входу. Когда из лимузина вышел Леннон, 25-летний Марк Дэвид Чепмен шагнул ему навстречу и произвел пять выстрелов в упор из револьвера 38 калибра.

Четыре выпущенные пули попали Леннону в спину и плечи. Полиция прибыла на место происшествия буквально через несколько минут, Джона срочно доставили в больницу имени Рузвельта, где спустя полчаса была констатирована его смерть.

Текст песни Waking on Thin Ice оказался трагически пророческим, речь в нем идет о непредсказуемости жизни и смерти. Песня также оказалась последней записью в жизни Джона Леннона. По словам критиков, проникновенное гитарное соло музыканта не было похоже ни на что из того, что он делал ранее.

Что же до Чепмена, тот заявил, что Леннон был его кумиром, но позже он в нем разочаровался. В какой-то момент ему показалось, что Леннон - олицетворение лжи, с которой нужно бороться. За совершённое преступление Чепмен был приговорён к пожизненному заключению и с тех пор находится в тюрьме, несмотря на многочисленные прошения об освобождении.

Читайте нас также:
#трагедия #смерть #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • NB
    Nose Bose
    21-го декабря

    так не 21.12. а 08.12. что же вы за слоупоки

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Даугавпилский центр Arka приглашает детей на спектакль «Маленький Принц и Рождественская Звезда»
Изображение к статье: «Ёлки 12»: вышел трейлер новогодней комедии
Изображение к статье: В Риге симфонический оркестр исполнит музыку из фильмов про Гарри Поттера
Изображение к статье: Латвия вновь примет участие в международном конкурсе «Евровидение: молодые музыканты»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи назвали самый важный фактор долголетия
Lifenews
Изображение к статье: Запугивал гневом Аллаха, запасался тротилом, обучался терактам — вынесен приговор жителю Риги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Выявлен незаметный фактор повышения риска инфаркта и инсульта
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск стал первым человеком на Земле с состоянием выше 700 млрд долларов
Бизнес
Изображение к статье: Китай доминирует над США почти в 90% ключевых технологий - исследование
Техно
Изображение к статье: Что случилось? Страны Евросоюза будут требовать исключить их из кредитования Киева
В мире
Изображение к статье: Врачи назвали самый важный фактор долголетия
Lifenews
Изображение к статье: Запугивал гневом Аллаха, запасался тротилом, обучался терактам — вынесен приговор жителю Риги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Выявлен незаметный фактор повышения риска инфаркта и инсульта
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео