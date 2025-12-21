Вечером 8 декабря 1980 года Джон Леннон и Йоко Оно покинули студию Record Plant в центре Нью-Йорка. Йоко и продюсер Джек Дуглас потратили предыдущие четыре дня на запись и сведение песни Walking on Thin Ice.

Леннон был очень доволен тем, какой получилась сольная песня Йоко Оно, и чем больше он слушал микс, тем больше убеждался в том, что у песни огромный потенциал. «Отныне мы будем двигаться именно в этом направлении», - взволнованно говорил Джон.

Запись финального микса песни была в руках Джона Леннона, когда он с Йоко садился в лимузин. Они планировали поужинать в Stage Deli, закусочной, расположенной буквально в двух кварталах от Карнеги-Холла, но в какой-то момент решили просто поехать домой.

Когда они подъехали к Дакота билдинг около 10:45 вечера Йоко первая вышла из машины и направилась ко входу. Когда из лимузина вышел Леннон, 25-летний Марк Дэвид Чепмен шагнул ему навстречу и произвел пять выстрелов в упор из револьвера 38 калибра.

Четыре выпущенные пули попали Леннону в спину и плечи. Полиция прибыла на место происшествия буквально через несколько минут, Джона срочно доставили в больницу имени Рузвельта, где спустя полчаса была констатирована его смерть.

Текст песни Waking on Thin Ice оказался трагически пророческим, речь в нем идет о непредсказуемости жизни и смерти. Песня также оказалась последней записью в жизни Джона Леннона. По словам критиков, проникновенное гитарное соло музыканта не было похоже ни на что из того, что он делал ранее.

Что же до Чепмена, тот заявил, что Леннон был его кумиром, но позже он в нем разочаровался. В какой-то момент ему показалось, что Леннон - олицетворение лжи, с которой нужно бороться. За совершённое преступление Чепмен был приговорён к пожизненному заключению и с тех пор находится в тюрьме, несмотря на многочисленные прошения об освобождении.